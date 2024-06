Taylor Swift ile sevgilisi Travis Kelce'den sürpriz sahne şovu

Taylor Swift, 'The Tortured Poets Department' adlı yeni albümünün çıkışından bu yana sahne setine yeni bir bölüm ekledi. 'The Smallest Man Who Ever Lived' adlı şarkısını tamamladıktan sonra, şarkıya geçiş için dansçılarıyla birlikte sessiz bir pandomim skeci gerçekleştiriyor.