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        Haberler Dünyadan Taylor Swift ile sevgilisi Travis Kelce'den sürpriz sahne şovu - Magazin haberleri

        Taylor Swift ile sevgilisi Travis Kelce'den sürpriz sahne şovu

        İlişkilerini geçen yıl eylül ayında duyuran Taylor Swift ile Travis Kelce çifti, ilk kez birlikte gerçekleştirdikleri sahne şovuyla büyük ses getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 10:22 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:22
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        Taylor Swift, 'Eras' adlı dünya turnesinin Londra ayağında verdiği konserde, Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce ile sahne şovu sürprizi yaptı. Ünlü çift, dün akşamki konserde ilk kez birlikte performans sergiledi.

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        Taylor Swift, 'The Tortured Poets Department' adlı yeni albümünün çıkışından bu yana sahne setine yeni bir bölüm ekledi. 'The Smallest Man Who Ever Lived' adlı şarkısını tamamladıktan sonra, şarkıya geçiş için dansçılarıyla birlikte sessiz bir pandomim skeci gerçekleştiriyor.

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        Skeçte, Taylor Swift alınıp bir kanepeye taşınıyor ve burada dansçılarının yardımıyla isteksizce kostüm değiştiriyor ve dansçılar da onu şarkıya başlamadan önce performans sergilemeye zorluyor.

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        Dünkü konserde Taylor Swift hayranlarını şaşırtan ve sevindiren sürpriz yaşandı ve Travis Kelce de skeçte devreye girdi. Kalce, Swift'i kucaklayarak kanepeye taşıdı, ardından kostüm değiştirirken dansçılarla birlikte o da dans etti ve sevgilisini performans sergilemeye teşvik etti.

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        Travis Kelce de diğer dansçılar gibi smokin ve şapkayla sahneye çıktı. Sahnedekilerden birinin Kelce olduğunu fark eden seyirciler, çığlık çığlığa sevinç gösterisi yaparak sahnedeki çifte destek verdi.

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        Taylor Swift'in çok ses getiren Londra konserlerine Prens William ve çocuklarının yanı sıra Tom Cruise, Mila Kunis, Ashton Kutcher ve Hugh Grant gibi ünlüler de katılmıştı.

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        Dün akşamki gösteride ise Paul McCartney ve Jon Bon Jovi'nin yanı sıra 'Fleabag' dizisi yıldızları Andrew Scott ve Phoebe Waller-Bridge de yer aldı.

        #Taylor Swift
        #konser
        #Travis Kelce
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