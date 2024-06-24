Taylor Swift ile sevgilisi Travis Kelce'den sürpriz sahne şovu

Dünkü konserde Taylor Swift hayranlarını şaşırtan ve sevindiren sürpriz yaşandı ve Travis Kelce de skeçte devreye girdi. Kalce, Swift'i kucaklayarak kanepeye taşıdı, ardından kostüm değiştirirken dansçılarla birlikte o da dans etti ve sevgilisini performans sergilemeye teşvik etti.