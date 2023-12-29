Taylor Swift'in hayranının ölüm nedeni belli oldu

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Taylor Swift, bu acı haberi aldıktan sonra bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı: Şu anda bu sözcükleri yazdığıma inanamıyorum. Bu geceki konserimden önce bir hayran kaybettiğimizi, kalbimin paramparça olduğunu söyleyebilirim. Buna ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Onun inanılmaz derecede güzel ve çok genç olduğu dışında elimde çok az bilgi var. Acıyı derinden hissediyorum. Kalbim; Ana Benedives, ailesi ve yakınlarıyla birlikte...