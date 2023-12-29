Taylor Swift'in hayranının ölüm nedeni belli oldu
ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Brezilya konserinde bir hayranı hayatını kaybetmişti. 23 yaşındaki genç kızın ölüm nedeni açıklandı
Taylor Swift, dünya turnesi kapsamında 17 Kasım'da Brezilya'da sahne almıştı. Rio De Janeiro'daki Estadio Olimpico Nilton Santos Stadyumu'nda binlerce hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcının konserinde acı bir olay yaşanmıştı. Ana Benedives adlı 23 yaşındaki genç kız, konser başlamadan önce fenalaştı.
Kuzeni Estela Benevides'in Brezilya basınına anlattığına göre Ana Benedives, bir anda kendinden geçti. Genç kız hemen hastaneye götürüldü ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ÖLÜM NEDENİ
Doktorlar, Ana Benevides'in ölüm nedenini kalp durması olarak açıklamıştı. Otopsi raporuna göre, kalp - damar şoku ve akciğer kanaması geçirmiş, bu da ani ölümle sonuçlandı.
Ana Benedives'in babası yerel basına ise, Ana Clara'nın o gün aşırı sıcak nedeniyle öldüğüne dair hiçbir şüphesi olmadığını söyledi. O gün hava sıcaklığının 39 derece olduğu ve Nilton Santos Stadyumu'nda en az 60 bin kişinin olduğu biliniyor.
Genç kızın, Taylor Swift'in ikinci şarkısı esnasında bayıldığı ve hemen sağlık ekibi tarafından müdahale yapıldığı belirtildi.
Taylor Swift, bu acı haberi aldıktan sonra bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı: Şu anda bu sözcükleri yazdığıma inanamıyorum. Bu geceki konserimden önce bir hayran kaybettiğimizi, kalbimin paramparça olduğunu söyleyebilirim. Buna ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Onun inanılmaz derecede güzel ve çok genç olduğu dışında elimde çok az bilgi var. Acıyı derinden hissediyorum. Kalbim; Ana Benedives, ailesi ve yakınlarıyla birlikte...