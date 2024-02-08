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        Haberler Dünyadan Taylor Swift'in jetini internetten takip ederek sosyal medyadan paylaşan kişiye uyarı - Magazin haberleri

        Taylor Swift'ten o kişiye uyarı

        ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in özel jetini internetten takip ederek sosyal medya üzerinden paylaşan Jack Sweeney, şarkıcının avukatları tarafından uyarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 09:58 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:58
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        Geçtiğimiz günlerde Grammy Ödülleri'nde dördüncü kez 'Yılın Albümü' ödülünü alarak tarihe geçen Taylor Swift gündemden düşmüyor. Ünlü isimlerin özet jetlerinin uçuşlarını takip eden ve bunları sosyal medyada paylaşan Jack Sweeney adlı üniversite öğrencisi bu kez de Swift'in özet jetinin konumu paylaştı.

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        The Washington Post'un haberine göre; avukatları, şarkıcının özel uçuşlarına ilişkin bilgileri sosyal medya hesaplarında yayımlayan Jack Sweeney'e gönderilen ihtarnameyi paylaştı. İhtarnamede, Sweeney'nin "ısrarlı takip ve taciz" eyleminden vazgeçmemesi halinde Taylor Swift'in yasal yollara başvuracağı bildirildi.

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        Söz konusu ihtarnamede Sweeney'nin eylemlerinin, şarkıcı ve ailesi için "maddi ve manevi sıkıntılara" yol açtığı ve Swift'in kişisel güvenliğine ilişkin "endişesinin arttığı" ifade edildi. Sweeney'nin, sosyal medya hesaplarında ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) ve hava araçlarının sinyallerinin takip edilebildiği kamuya açık verilerden faydalandığı aktarıldı.

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        "AMACIM KİMSEYE ZARAR VERMEK DEĞİL"

        Taylor Swift'in avukatlarından tehdit mektubu aldığını söyleyen öğrenci ise BBC'ye yaptığı açıklamada; "Amacım kimseye zarar vermek değil, Swift'in güzel şarkıları olduğunu düşünüyorum. Halka açık bilgiye ve şeffaflığa inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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        Jack Sweeney, yüzlerce tanınmış kişinin uçak ve helikopterlerinin çevreye etkilerinin yanı sıra taşıtların kalkış ve iniş bilgilerini paylaşan hesapları yönetiyor.
        Söz konusu paylaşımlarıyla popülerlik kazanan Sweeney, sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın özel uçuşlarıyla ilgili kamuya açık verileri de paylaşmıştı.

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        Elon Musk, Los Angeles'ta "X Æ A-12" isimli oğlunu taşıyan aracın takip edildiğini ve konum verilerinin çalındığını ima eden açıklamasında; "Aileme zarar verilmesini destekleyen Sweeney ve kuruluşlara karşı yasal işlem yapılıyor" ifadesini kullanmıştı.

        Sweeney'e ait hesabın, hangi kuralları ihlal ettiği hakkında detaya yer verilmemiş, sosyal medya platformu X, Sweeney'nin özel uçuşlara ilişkin kamuya açık verileri paylaştığı hesabını askıya almıştı.

        #Taylor Swift

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