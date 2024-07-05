Taylor Swift'in konser vereceği şehrin adı değişti

Dünyanın en büyük müzik yıldızlarından biri kabul edilen Taylor Swift, 'Eras' adlı dünya turnesi kapsamında bu ayın sonuna doğru Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde üç konser verecek. Yetkililer, bu ay içinde şehrin adını geçici olarak 'Swiftkirchen' şeklinde değiştireceklerini duyurdu.

17, 18 ve 19 Temmuz'daki konserler için on binlerce Swift hayranının şehre akın etmesi beklenirken, yeni ismin bir karşılama jesti olarak düşünüldüğü öğrenildi.