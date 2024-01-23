Haberler Dünyadan Taylor Swift'in tacizcisi tutuklandı - Magazin haberleri

Taylor Swift'in tacizcisi tutuklandı ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in, New York'taki dairesine girmeye çalışan bir adam tutuklandı Habertürk Giriş: 23.01.2024 - 11:45 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:03 facebook

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Taylor Swift'in takıntılı hayranlarıyla başı dertten kurtulmuyor. Daha önce olduğu gibi ünlü şarkıcının, New York'taki evine yine bir kişi girmeye çalıştı.

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Geçtiğimiz cumartesi günü polise ihbar edilen olayla ilgili görgü tanıklıklarından biri, "Onu ilk kez öğleden sonra gördüm; Taylor'ın kapısına doğru gitti. Birkaç hafta boyunca mahalleyi, özellikle de Swift'in yaşadığı çevreyi taradığına tanık oldum" dedi.