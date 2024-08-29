Taylor Swift, 'Eras' adlı dünya turnesinin Avrupa ayağını bir süre önce Londra'da bitirerek ülkesi ABD'ye döndü. Ekim ayına kadar vereceği bir aradan sonra yeniden Miami'de konserlerine devam edecek ve kasımdan itibaren Kanada konserlerini verecek.

Ancak görünen o ki, 34 yaşındaki şarkıcı, verdiği kısa arada durmayacak. Çünkü ünlü şarkıcı, hayatının kitabını yazacak. Üstelik pek çok ünlü ismin yazdığı gibi otobiyografik bir kitap olmayacak bu.