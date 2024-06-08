Taylor Swift konseri bir anda kesti
Taylor Swift, dünya turnesi kapsamında Edinburgh'da verdiği konserinde, kısa süreli rahatsızlığından dolayı performansına ara vermek zorunda kaldı
Sahnede hem şarkı söyleyip hem de gitar çalan Taylor Swift, 'Eras' adlı turnesi kapsamında İskoçya şehri Edinburgh'da verdiği konserde elini kullanamaz hale geldi.
34 yaşındaki ABD'li yıldız, dün akşamki konserinde beklenmedik bir şekilde eline kramp girince performansını aniden durdurmak zorunda kaldı.
Murrayfield Stadyumu'ndaki konserde Taylor Swift, seyircilerine; "Elim, garip bir krampla dondu" diye seslendi.
Kramp nedeniyle elinin "pençe şeklini aldığını" fark eden Taylor Swift, ellerini ovuşturdu ve masaj yaptı. Şarkıcı; "Bu çok utanç verici. Pençeyle performans sergilemek gibi. Kimseyle alakası yok" diye konuştu.
Krampa rağmen konserine devam eden Taylor Swift, Edinburgh’daki hayranları için performans sergileme deneyiminden keyif aldığını ve unutulmaz bir akşam geçirdiğini söyledi.
Konserde popüler şarkılarını seslendiren Taylor Swift, "Edinburgh, bu gece bize verebileceğin her şeyi verdin" dedi.
Taylor Swift, Edinburgh konseri öncesi şehre akın eden konser seyircilerine yer açmak için, otellerde konaklayan evsizlerin zorla tahliye edildiği haberiyle gündeme gelmişti.
Barınma konusunda yardım eden sivil toplum kuruluşu Shelter Scotland, desteklediği bazı evsizlerin zorla taksiye bindirilip farklı şehirlere gönderildiğini açıklamıştı. Yardım kuruluşu, evsizlerin turistlerle doğrudan rekabet halinde olmasının açık bir adaletsizlik olduğunu söylemişti.