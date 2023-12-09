Tayvan'da çamaşırhanede unutulan kıyafetlerle poz veren yaşlı çift fenomen oldu

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PANDEMİ NEDENİYLE BÖYLE BİR PROJEYE BAŞLADILAR

Koronavirüs salgını nedeniyle işleri kötüye giden yaşlı çiftin torunları Reef Chang bu fikri dedesi ve ninesine sundu. Proje, yaşlı çiftin can sıkıntısını giderirken onları doğal bir modele de dönüştürdü.