Tayvan'da ikamet için başvuran Hong Kongluların sayısı giderek artıyor

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Taipei Times'ın haberine göre, Tayvan göçmenlik bürosu verileri, Ada'da ikamet için başvuran Hong Kongluların sayısının geçen ay, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70'lik bir artış göstererek, 892'ye ulaştığını ortaya koydu.

Ocak ayından haziran ayına kadar Tayvan'da oturma izni başvurusunda bulunan Hongluların sayısının sırasıyla 710, 832, 784, 531, 495 ve 531 olduğunu gösteren verilere göre, temmuz ayı itibariyle, bu yıl içinde ikamet için başvuran Hong Kongluların sayısı toplam 4 bin 775'e ulaştı.

Geçen yıl boyunca bu sayı toplamda 7 bin 332'ye ulaşmıştı.

Göçmenlik bürosundan yapılan açıklamada, Tayvan'da geçici oturma izniyle bir yıl geçiren Hong Konglular ve 30 günden az bir süre Ada dışına çıkmış olanların ya da Tayvan'da art arda 2 yıl geçirmiş ve her yıl 270 günden fazla bir süre Ada'da bulunanların daimi ikamet almak için uygun görüleceği belirtildi.

Açıklamada, sadece daimi ikametgah edinmiş olanların, hane halkı kaydı yaptırabileceği ve kimlik kartı başvurusunda bulunabileceği ifade edildi.

Çin’in Ulusal Güvenlik Kanunu’nun Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yürürlüğe girmesi sonrasında Hong Konglulara göç, iltica, eğitim ve iş kurma gibi konularda kolaylık sağlayacak Tayvan-Hong Kong Hizmetler ve Değişimler Ofisi, geçen ay başında, Tayvan’ın başkenti Taypey’de açılmıştı.

Tayvan’a geçen yıl, Hong Kong’da düzenlenen suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı protestolar nedeniyle 200’ü aşkın Hong Konglunun kaçtığı belirtiliyor.

- Hong Kong’da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklıyor. İlgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.