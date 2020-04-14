AA

Tayvan'da, bir aydan fazla süre sonra ilk kez, son 24 saatte yeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Çın Şi Çung, yaptığı açıklamada, Tayvan'da 36 gündür ilk kez yeni Kovid-19 vakası tespit edilmediğini belirtti.

Taiwan News'in haberine göre, Tayvan'da şimdiye kadar kaydedilen toplam 393 vakanın 338'i, ada dışından dönen kişilerde görüldü.

Tayvan'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Rutin hayatın devam ettiği Tayvan'da, halktan koruyucu maske takmaları ve Kovid-19 önlemlerine kesin surette uymaları isteniyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin istatistiksel veriler sunan internet sitelerine göre, Tayvan, dünyada her bir milyonda en az vakanın tespit edildiği yerlerden biri oldu.

Merkezi ABD'de bulunan düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyinin internet sitesinde yer alan yazıda, "Tayvan'ın başarısı, erken hazırlık, sağlık uzmanlığı, hükümet yeterliliği ve halkın dakikliğiyle ilişkilendirilmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Journal of the American Medical Association (JAMA)" dergisinde geçen ay yayımlanan bir makalede de Tayvan'ın, 2003 SARS salgını ile edindiği deneyimlerden çıkarılan dersleri uygulamaya koyduğu yorumu yapıldı.

TAYVAN'IN STATÜSÜ

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşerek 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.