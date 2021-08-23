Tayvan lideri Tsai Ing-wen, yerli Covid-19 aşısı oldu

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Medigen Vaccine Biologics şirketi tarafından geliştirilen yerli üretim (Covid-19) aşısı yaptırdı.
— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) August 23, 2021
Tsai Ing-wen'e temmuzda hükûmetinin acil kullanım onayı verdiği yerli aşının ilk dozu Taipei'de uygulandı.
Aşının 20 yaş üstü yetişkinlere, 28 gün arayla iki doz uygulanması planlanıyor.
TARTIŞMALI ACİL KULLANIM ONAYI
Öte yandan yönetim, '' aşının 3'üncü aşama klinik deneyleri tamamlanmadan'' acil kullanım onayı verdiği için eleştiriliyor.
Tayvan'da 19 Temmuz'da yerli Covid-19 aşısının acil kullanımına onay verilmiş, ilk dozların ağustos itibarıyla teslim edileceği duyurulmuştu.
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