Tayvan’daki kuraklık küresel çip üretimini vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Tayvan’daki kuraklık küresel çip üretimini vurdu

Küresel çip talebindeki artışa yetişmekte zorlanan elektronik sektörüne bir darbe de Tayvan'da yaşanan kuraklıktan geldi. Çip fabrikaları, üretim için ihtiyaç duydukları suya erişmekte sorun yaşıyor.

Tayvan’daki kuraklık küresel çip üretimini vurdu
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Küresel çip talebindeki artışa yetişmekte zorlanan elektronik sektörüne bir darbe de Tayvan'da yaşanan kuraklıktan geldi.

Çip fabrikaları, üretim için ihtiyaç duydukları suya erişmekte sorun yaşıyor.

Bu durum, ülkedeki çip üretimini artırma planlarına da zarar veriyor.

Tayvan dünyanın en büyük çip üreticileri arasında yer alıyor.

Dünya çapında sokağa çıkma kısıtlamaları bilgisayar ve oyun konsolu gibi elektronik cihazlarda talep patlamasına yol açmış, kısıtlamalar nedeniyle tedarik, üretim ve dağıtımda sorun yaşayan üreticiler talebe yetişemez hale gelmişti.

ABD'de başkanlık kararnamesi

Buna ek olarak küresel otomobil piyasasının da son aylarda canlanmaya başlaması, otomobillerin çok sayıda çip içermesi nedeniyle talebi daha da artırıyor.

Modern araçlarda yüzden fazla mikro işlemci çipi bulunabiliyor.

ABD merkezli otomotiv şirketi General Motors, piyasadaki çip kıtlığının kâr beklentilerini 2 milyar dolara kadar düşürebileceğini açıkladı.

Ford ve diğer üreticiler de otomobil ve kamyon üretimlerinin etkilendiğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden bir başkanlık kararnamesi ile ülkede yerli çip üretimini artırmanın yollarının üzerine 100 gün içinde bir rapor hazırlanmasına karar verdi.

Biden'ın ekonomi danışmanı Brian Deese de çip tedariki konusunda Tayvan ile iletişim halinde.

Bu hafta Tayvan hükümetine bir mektup yazan Deese, bu konudaki işbirlikleri için teşekkür etti.

Kamyonlarla su taşıma

Ada ülkesi Tayvan gelen talep üzerine ABD, Almanya ve Japonya'ya yardımcı olma sözü verdi.

Fakat son kuraklık, Tayvan'ın bu talebi karşılamasını zorlaştırıyor.

Hükümet işyerlerinin kullanabileceği su miktarına kısıtlama getirdi.

Bunun üzerine TSMC ve United Microelectronics'in de aralarında yer aldığı büyük çip üreticileri, tesislerine kamyonla su taşımanın yollarını aradıklarını açıkladı.

TMSC günde 156 bin ton suya ihtiyaç duyduğunu paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rus diplomatlar Kuzey Kore'yi drezin iterek terk etmek zorunda kaldı
BBCRus diplomatlar Kuzey Kore'yi drezin iterek terk ...
İnsanlığın yok olma ihtimali 100'de 1'den nasıl 6'da 1'e yükseldi?
BBCİnsanlığın yok olma ihtimali 100'de 1'den nasıl 6'da ...
John Geddert: Cinsel taciz ve insan ticaretiyle suçlanan ABD Olimpiyat antrenörü ölü bulundu
BBCJohn Geddert: Cinsel taciz ve insan ticaretiyle ...
Turizm: Yunanistan'dan AB'ye aşı pasaportu çağrısı
BBCTurizm: Yunanistan'dan AB'ye aşı pasaportu çağrısı
Amazonlardaki 'son Juma savaşçısı' öldü ama torunları 'Geleneği yaşatacağız' diyor
BBCAmazonlardaki 'son Juma savaşçısı' öldü ama torunları ...
Ermenistan son dakika: Ermenistan'da darbe girişimi! Paşinyan halkı sokaklara davet etti - Haberler
BBCErmenistan'da ordu Başbakan Paşinyan'ın istifasını ...
Finlandiya küresel yetenekleri cezbetmek istiyor: 'Helsinki'de 90 gün yaşam denemesi'
BBCFinlandiya küresel yetenekleri cezbetmek istiyor: ...
Dünya savaşlarında Almanya'ya karşı kullanılan sanata dayalı kamuflaj taktikleri
BBCDünya savaşlarında Almanya'ya karşı kullanılan sanata ...
Almanya ve Belçika’da milyarlarca euroluk kokain ele geçirildi
BBCAlmanya ve Belçika’da milyarlarca euroluk kokain ele ...
SON DAKİKA: Çin'de boşanma davasında, kocanın eşine ev işleri için tazminat ödemesi kararı - Haberler
BBCÇin'de boşanma davasında ev işleri için tazminat ...