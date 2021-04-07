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Tayvanlı genç, namaz için cemaat bulma uygulaması "Wahdapp"ı geliştirdi

Türkiye'de üniversite öğrenimi gören Tayvanlı Ping Abdullah Cheng, öğrenci yurdunda cemaatle namaz kılma düşüncesinden yola çıkarak birlikte namaz kılacak insanlar bulmak için Wahdapp uygulamasını geliştirdi.

Tayvanlı genç, namaz için cemaat bulma uygulaması
AA

Cheng, ismi Arapçada "Birlik" anlamına gelen "Wahda" kelimesinden türetilen Wahdapp'i ve uygulamanın geliştirilmesi sürecini AA muhabirine anlattı.

Diplomat babasının görevi nedeniyle 7 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Ankara'daki lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümünde üniversiteye başlayan 21 yaşındaki Cheng, bu yıl son sınıfta.

Suudi Arabistan'da doğan, Belçika, Tayvan ve Ankara'da büyüyen Cheng, üniversite yurdundaki Pakistanlı ve Azerbaycanlı oda arkadaşlarının yokluğunda cemaatle namaz kılmak için Wahdapp uygulamasını geliştirdi.

Uygulama, yalnız başına namaz kılmak istemeyenler için ya da Müslümanların okudukları, çalıştıkları veya yaşadıkları yerlerde bir araya gelerek ibadet edebilmeleri için buluşma ortamı oluşturuyor.

Wahdapp'ta bulunan harita üzerinden 30 kilometrekarelik bir alan içinde oluşturulan cemaat davetleri görülürken kullanıcılar isterse bir davet oluşturarak insanları cemaate çağırabiliyor.

Uygulamada kadınların oluşturduğu cemaat davetini sadece kadın kullanıcılar görüyor. Ancak erkek kullanıcılar müsaade ettiği takdirde davetleri kadın kullanıcılar tarafından da görülebiliyor.

Kullanıcılar sadece 5 vakit namaz için davet oluşturmuyor, cuma ve cenaze namazları için de uygulama üzerinden bir araya gelmek mümkün.

Kullanıcıların davet oluştururken namazın kılınacağı yeri, saati, katılımcı sayısını ve katılanların cinsiyetlerini girmesi de gerekiyor.

- "Keşke bir uygulamayla onu çağırsak"

Cheng, uygulamayı geliştirme fikrinin üniversite yurdundaki odasında ortaya çıktığını anlattı.

Üç kişilik odadaki bir oda arkadaşının cemaatle namaz kılınacağı zaman "kaybolduğunu" söyleyen Cheng, "O yüzden diğer oda arkadaşım, 'Keşke bir uygulama olsa da onu çağırsak ne güzel olur' dedi. Ben de böyle bir uygulama neden yok diye sordum ve bu fikri geliştirmeye başladım." diye konuştu.

Camide cemaat dağıldıktan sonra yeni bir cemaat kurarak namaz kılmak isteyenlerin bu uygulama aracılığıyla cemaat oluşturacağını veya hazırda oluşmuş bir cemaate katılabileceğini aktaran Cheng, uygulama ile Müslümanların az yaşadığı yerlerde birbirlerini bulmasının da sağlanacağını vurguladı.

Uygulamadaki cemaatin oluşturulacağı yer bilgileri kısmına ofis katı ve oda gibi bilgiler de yazılabileceğini dile getiren Cheng, "Mesela Amerika'da bir Müslüman çok büyük bir ofiste çalışıyor ve sadece kendisinin Müslüman olduğunu biliyor. Belki ofiste namaz kılacak bir oda var ve o odada bir davet oluşturursa o ofiste başka Müslüman da bu daveti görecek ve tanışacaklar." ifadelerini kullandı.

Cheng, uygulamanın dünyada Müslümanları bir araya getirmeyi hedeflediğini belirterek, "Uygulamanın ismi Wahdapp. Wahda Arapçada birleşmek demek. Bu uygulamanın hedefi Müslüman dünyasını birleştirmek." dedi.

- Dua isteme uygulaması da yolda

Cheng, şu anda 3 bin test kullanıcısı tarafından kullanılan ücretsiz uygulamada hiçbir reklam bulunmadığını, bu nedenle bağış kampanyası başlatacağını anlattı.

Kampanyanın başlamasıyla uygulamanın tanıtılmaya başlayacağına işaret eden Cheng, uygulamada yeni özellik ve yeni uygulama planlarından da söz ederek, "Şu anda kullanıcılar sadece 'Katıl' butonuna basarak cemaate katılıyor ancak ben bir konuşma odası eklemek istiyorum. Başka bir fikrim de dua istemek için. 'Bugün bir sınavım var herkes benim için dua etsin' gibi bir şey." diye konuştu.

Uygulamanın turistler için de faydalı olacağının altını çizen Cheng, "Geçen sene Japonya'ya gittim ve nerede namaz kılınır bilmiyordum. İnsanlar bu uygulamayı kullanırsa, yeni bir ülkeye gittiğinizde nerede namaz kılabileceğinizi hemen bulabilirsiniz." dedi.

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