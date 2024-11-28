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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Tayyip Talha Sanuç: Kötü gidişatı durdurmalıyız - Futbol Haberleri

        Tayyip Talha Sanuç: Kötü gidişatı durdurmalıyız

        Beşiktaş'ın defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, 3-1 yenildikleri Maccabi Tel Aviv karşılaşmasını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 23:57 Güncelleme: 28.11.2024 - 23:57
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        "Kötü gidişatı durdurmalıyız"
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        Beşiktaş'ın stoperi Tayyip Talha Sanuç, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "KÖTÜ GİDİŞATI DURDURMALIYIZ"

        Skor sebebiyle çok üzgün olduklarını söyleyen Sanuç, "Çok çok üzgünüz. Türk halkının desteği arkamızdaydı, biliyorduk. Tek hedefimiz 3 puandı. Hepimiz çok üzgünüz. Halkımızdan özür diliyoruz. Umarım hafta sonu olan maçta daha toparlanmış ve daha iyi bir Beşiktaş gösterebileceğiz. İnanın mağlubiyetin sebeplerini düşünüyoruz." dedi.

        Kötü gidişata dikkat çeken Sanuç, "Kötü gidişat var. Durdurmak için çalışıyoruz. Ben de uzun süre sonra süre aldım. Ben de bir reaksiyon veremedim, üzgünüm. Çalışıp çabalayacağız ve bu gidişatı durduracağız." sözlerini sarf etti.

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