Tayyip Talha, Tayfur Bingöl ve Josef açıklamalarda bulundu

İşte Beşiktaşlı oyuncuların sözleri: Tayyip Talha Sanuç: “Çok mutluyum” “Beşiktaş’ta elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Tek odaklandığım şey bu takımda şampiyonluk yaşamak. Bugün güzel bir galibiyet aldık. Beşiktaş formasıyla ilk golümü attığım için çok mutluyum. Bahane değil ama zemin futbol için hiç elverişli değildi. Bu tarz maçlarda galibiyet almak çok önemli oluyor. Takım arkadaşlarımla çok iyi mücadele ettik. Çok mutluyum.”



Tayfur Bingöl: “Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz” “Bugün sahaya her şeyimizi bıraktık ve 3 puan aldık, çok mutluyuz. Bu seriyi devam ettirmek ve sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Trabzonspor maçı bizim için çok iyi bir maç olur. Taraftarımız ile camiamız ile 3 puanı alıp şampiyonluk yolunda Valérien Ismaël hocamız, ekibi ve takım arkadaşlarımız ile devam diyeceğiz.”