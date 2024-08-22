Taze incirin sağlık ve besin açısından faydaları nelerdir?

Taze incirleri uzun süre saklamak için dondurma yöntemi:

1. İncirleri soğuk su altında yıkayın, süzün ve kupkuru olana kadar temiz bir mutfak havlusuyla hafifçe kurulayın.

2. İncirlerin sapını kesin, ardından her bir inciri sap ucundan yağ ucuna doğru uzunlamasına ikiye bölün. Aslında incirleri bütün olarak da dondurabilirsiniz, sadece daha sonra çözülmeleri daha uzun sürecektir.

3. Kesilmiş incirleri pişirme kağıdı serilmiş bir tepsiye veya küçük bir fırın tepsisine tek kat halinde dizin ve dondurucuya yerleştirin.

4. 4 saat süreyle dondurun. Dondurulmuş incir parçalarını hava geçirmez bir kaba aktarın. Dondurulmuş incirler dondurucuda 6 ay boyunca saklanabilir.

5. Donmuş incirleri bir gece buzdolabında çözdürün.