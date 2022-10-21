Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak!

Her markete, pazara gittiğinizde çürük veya çürümeye yüz tutmuş meyve sebzeleri seçiyor olabilirsiniz. Bu durum biraz sinir bozucu ama çözülemez değil! Peki, taze meyve sebze nasıl seçilir? Taze meyve sebze seçmenin püf noktaları nelerdir? İşte, detaylar...

TAZE SEBZE MEYVE NASIL SEÇİLİR? Bu ufak birkaç tüyo, sebze meyve seçerken size yardımcı olacak. İşte, yaz kış uygulayabileceğiniz taktikler... Küçük meyve sebzeleri tercih edin Küçük meyve sebzeler, diğerlerine göre daha tatlı ve lezzetlidir. Çok büyük sebze meyvelerden uzak durun Bir meyve veya sebze aşırı büyükse muhtemelen bir hormon sonucu böyledir. Sağlıklı bir yaşam adına bu tarz sebzelerden uzak durun.