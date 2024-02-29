Taziyeden dönerken kaza yaptılar!

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde akrabalarının taziyesinden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin kırsal Bintaş Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede ölen bir yakınlarının taziyesinden dönen Baran Cengiz (18) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Fotoğraf: İHA

Kazada Cengiz yaşamını yitirdi, N.K. ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan N.K., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Baran Cengiz’in cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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