Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Taziyeden dönerken kaza yaptılar!

        Taziyeden dönerken kaza yaptılar!

        Diyarbakır'da taziye ziyaretinden dönen vatandaşlar kaza yaptı, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bir kişi yaralandı, bir kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 20:33 Güncelleme: 29.02.2024 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taziyeden dönerken kaza yaptılar!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde akrabalarının taziyesinden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçenin kırsal Bintaş Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede ölen bir yakınlarının taziyesinden dönen Baran Cengiz (18) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı.

        Fotoğraf: İHA

        Kazada Cengiz yaşamını yitirdi, N.K. ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan N.K., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Baran Cengiz’in cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kardeş kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Kardeş kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Biden'dan 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Biden'dan 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Vicdansız! Zehirli tavuk parçaları ile öldürmüş
        Vicdansız! Zehirli tavuk parçaları ile öldürmüş
        Yayın ihalesi iptal edildi!
        Yayın ihalesi iptal edildi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
        İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
        İki grup arasında kavga! 6 kişi tutuklandı
        İki grup arasında kavga! 6 kişi tutuklandı
        "Bunun adı fırsatçılıktır"
        "Bunun adı fırsatçılıktır"
        "Kredi kartı problemin kendisi değil"
        "Kredi kartı problemin kendisi değil"
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        Pogba'ya dev ceza!
        Pogba'ya dev ceza!
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde