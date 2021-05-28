HABERTURK.COM

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, TBB'nin 64. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Salgınla mücadelede büyümenin sürdürülmesi hususunda bankaların üstlendiği role dikkat çeken Çakar, "Bankacılık sektörü Hükümetimizin ekonomiye olan doğrudan veya dolaylı desteklerine aracılık etti, ediyor." dedi.

Ekonomik faaliyetin desteklenmesi ve nakde erişimin kolaylaştırılması için kredi kanallarının açık tutulduğunun altını çizen Çakar, "Kamu kesiminin artan finansman ihtiyacı karşılandı. Yeni kullandırılan kredilerin fiyatında, vadesinde, teminatında uygun imkânlar sağlandı. Özellikle ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lere dönük yaygın ve uygun kredilendirme imkânları hayata geçirildi. Yapılandırmalar yoluyla ek süreler tanındı. İstihdam, döviz kazancı ve tedarik zinciri açısından kritik öneme sahip sektörlere özel nitelikli krediler kullandırıldı." dedi

Bilanço ve bankacılık göstergeleriyle ilgili verileri de paylaşan Çakar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Mart 2020-2021 döneminde bilanço büyüklüğü yüzde 33 oranında artarak 6,5 trilyon TL’ye ulaşmıştır. Bilançonun milli gelire oranı yüzde 122’ye yükselmiştir. TL krediler yüzde 33 artarak 2,4 trilyon TL’yi, toplam krediler ise yüzde 30 artarak 3,8 trilyon TL’yi aşmıştır. Özel sektöre ve kamuya kullandırılan kaynakların bilanço içindeki payı yüzde 75 düzeyindedir.

- Kredilerin milli gelire oranı yüzde 70’i geçerek, tarihsel olarak en yüksek düzeye çıkmıştır. Kredilerin yüzde 78’i ticari, yüzde 22’si bireysel kredilerden oluşmaktadır. KOBİ kredilerinin toplam içindeki payı ise yüzde 23’tür.

- Ticari krediler içinde imalat sanayinin payı yüzde 27 ile ilk sıradadır. Ticaret sektörü yüzde 16, inşaat sektörü yüzde 11, enerji sektörü yüzde 9 oranında paya sahiptir. Üretimi ve yatırımları ile ekonomimizin öncelikli sektörü olan imalat sanayinin ilk sırada yer alması bizler açısından da sevindiricidir.

- Bilançonun yüzde 56’sı mevduat ile finanse edilmiştir. Toplam mevduatın yüzde 30 büyüdüğü bu dönemde döviz mevduatı ve altına olan talep de artmıştır. Bankalar sendikasyon ve diğer yurtdışı kredilerini yüksek oranlarla çevirmeyi başarabilmişlerdir. Yurtdışı borçlanmada ülkemize ve sektörümüze duyulan güven devam etmiştir.

ÖZKAYNAKLAR REEL OLARAK GERİLEDİ

- Kredi riski makul bir düzeyde seyretmiştir. Tahsili gecikmiş alacak oranı Mart 2021 itibariyle yüzde 3.9 düzeyindedir. Bu oran ticari krediler için yüzde 4.4, bireysel krediler için ise yüzde 2’dir. Kredilerin takibe atılma sürelerinin uzatılmasına ilişkin düzenlemenin etkisinin sınırlı düzeyde kaldığı tahmin edilmektedir. Çeklerde karşılıksız çıkma oranı da düşük düzeyde seyretmiştir.

- Bankaların tek başlarına veya birlikte yapılandırdıkları ile yeni bir itfa planına bağladıkları kredi miktarı 2020 sonunda 204 milyar TL olmuştur.

- Kredi riskinin yönetiminde ihtiyatlı bir yaklaşım gösterilmiştir. Sorunlu kredilerin yüzde 75’i oranında özel karşılık ayrılmış ve özkaynaklar üzerindeki baskı azaltılmıştır. Benzer şekilde, ikinci grupta sınıflandırılan krediler için de yüzde 21 oranında genel karşılık ayrılmıştır.

- Kredi hacmindeki hızlı büyümeye rağmen, özel ve genel kredi karşılıklarının artması yanında bankacılık hizmetlerinden alınan ücret ve komisyonlara standart ve bazılarına üst limit getirilmesinin de etkisiyle sektörün kârlılığı etkilenmiştir.

- Özkaynak kârlılığı yüzde 10 civarındaki değeri ile risksiz yatırım aracı getirisinin ve enflasyonun gerisinde kalmıştır. Bunda salgının ekonomik faaliyet üzerindeki etkisi önemli rol oynamıştır.

- Kârlılığın düşmesi ve TL’nin değer kaybı nedeniyle özkaynaklar reel olarak gerilemiştir. Öte yandan, sermaye yeterliliği makul bir düzeyde seyretmiş, bankaların ekonomik faaliyeti desteklenmesini mümkün kılmıştır. Bugün itibariyle ülkemizde sermaye yeterliliği düzeyi uluslararası standartlar düzeyindedir.

- Salgın dönemindeki uygulamalar sayesinde muhtemel yüksek hızda bir daralmanın önüne geçilmiş, hatta milli gelir büyümesine katkı sağlanmıştır. Yakın zamanda yaşadığımız iç ve dış kaynaklı farklı nitelikteki şoklara benzer şekilde salgının yönetilmesinde de Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü genel olarak başarılı bir direnç ve performans göstermiştir.

- Bankacılık sektörü bilanço yapısı, güçlü özkaynakları, yönetim tecrübesi, teknolojik alt yapısı ve operasyonel kapasitesi sayesinde kredi arzını sürdürebilmiş ve büyümeyi desteklemiştir. Sektörümüz, büyümenin sağlıklı olarak sürdürülmesinin, yeni yatırımların desteklenmesinin, istihdam artışının korunmasının öneminin farkındadır, bilançolarımız buna olanak tanımaktadır ve sektörümüz ekonomimize gerekli desteği vermeye devam edecektir.