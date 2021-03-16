TBB Başkanı Feyzioğlu, Gebze'de avukatı öldüren saldırganın en ağır cezayı almasının takipçisi olacağını bildirdi

AA

Feyzioğlu, açıklamasında, İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Ersin Arslan'ın, Kocaeli Gebze'de haciz işlemi için gittiği evde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Soruşturmayla ilgili Cumhuriyet başsavcısının doğrudan ilgilendiğini ve kendisinden bilgi aldığını aktaran Feyzioğlu, "Gözaltına alındığı belirtilen saldırganın hukuk çerçevesinde en ağır cezayı almasının takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyor, henüz 27 yaşında hayatının baharında acımasızca yaşamdan koparılan meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.