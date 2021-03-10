TBB'den çocuklar için finansal okuryazarlık yarışması

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Türkiye Bankalar Birliği tarafından 13-15 yaş grubundaki çocukların finansal okuryazarlık bilincini yükseltmek ve konuya dair farkındalık yaratmak amacıyla finansal okuryazarlık bilgi yarışması düzenlenecek

Yarışma TBB’nin foy.tbb.org.tr adresli finansal okuryazarlık internet sitesinde 19 - 22 Mart 2021 tarihlerinde yayına alınacak test modülü üzerinden gerçekleştirilecek.

Katılımcılar arasından en yüksek puanı alan beş yarışmacı, katılım şartlarını sağlamaları halinde ödüllendirilecek. En yüksek puanı alan iki yarışmacı, Avrupa Bankacılık Federasyonu (EBF) tarafından düzenlenecek Avrupa Finansal Okuryazarlık Yarışması’na katılmaya hak kazanacak.