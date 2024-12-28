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        Haberler Ekonomi Para TBB'den döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin açıklama - Para Haberleri

        TBB'den döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin açıklama

        Türkiye Bankalar Birliği (TBB), döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemelerinin büyük ölçüde tamamlandığını, bankaların döviz banknotlarının kabulünü yaptığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 16:35 Güncelleme: 28.12.2024 - 16:35
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        TBB'den döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin açıklama
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        Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan yazılı açıklamada, bankalar tarafından döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bilgilendirmede bulunuldu.

        Açıklamada, "Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır" denildi.

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