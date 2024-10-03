TBF Başkan Adayı Efe Aydan'dan HT Spor'a özel açıklamalar!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Adayı Efe Aydan, HT Spor'un konuğu oldu. Bahar Özmen'in sunduğu 'Kürsü' programına katılan Aydan, Mehmet Ayan ve Bahar Özmen'e gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

🗨️ "Milli takımdaki üzücü gidişat aday olmama sebep oldu."



🎙️ Efe Aydan TBF başkanlığına aday olma sürecini, @baharozmns ve @mehmetayan75'e anlattı. pic.twitter.com/hPwqGSUZNt — HT Spor (@HTSpor) October 3, 2024

TBF başkan adaylığında milli takımların son dönemdeki başarısızlığının büyük etken olduğunu dile getiren Efe Aydan, "Milli takımdaki üzücü gidişat aday olmama sebep oldu. Şu anda kadın basketbolu üvey evlat muamelesi görüyor. Kadın basketbolu olimpiyatlarda 4.'lüğü elde etti, 5'inciliği elde etti. Avrupa Şampiyonası'nda 2'nci oldu, 3'üncü oldu vs. İlerleyen yıllarda aşağıya doğru bir düşüş dönemi başladı. Fakat atak yapılması gereken yerde herkes uykuya yatınca şimdi Avrupa Şampiyonası'na gidemez hale geldi kadın basketbolu." ifadelerini kullandı.

📺 Kürsü



🎙️ TBF başkan adayı Efe Aydan: Erkekler basketbolda 'Kulüpler Birliği' kurulmasını arzu ediyorum. pic.twitter.com/6gbc7Fjw0a — HT Spor (@HTSpor) October 3, 2024 "SÜPER LİG'DE KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN KURULMASINI ARZU EDİYORUM" Basketbol Süper Ligi'nde futboldaki gibi Kulüpler Birliği'nin kurulmasını istediğini belirten Aydan, "Erkekler Süper Ligi'nde 4+3 kuralı diye bir kural geldi ve nasıl faydası olacağı konusunda federasyon karar alacaktı. Kulüplerin yabancı oyuncuları artırma isteklerinin biraz Avrupa'ya bağımlı yarışmaların olduğuna bağlıyorum. Bu durumda TBF, 'Türk oyuncu yetişmiyor, kapattım yabancı oyuncu sınırını' falan demeyecek. Öncelikli olarak Süper Lig'le ilgili Kulüpler Birliği'nin kurulmasını arzu ediyorum. Aynı futbolda olduğu gibi. Bunun resmi bir statüsünün olmasını istiyorum. Onu yöneten bir profesyonel yöneticinin bu işin başında olmasını hayal ediyorum. Kesinlikle federasyona bağlı olmasını istemiyorum. Ve orada kulüpler, kendi liglerinde ne olmasını istiyorlarsa, kaç yabancıyla oynamak istiyorlarsa, hangi tarihlerde maçların oynanmasını istiyorlarsa oturup karar almalarını istiyorum." dedi.