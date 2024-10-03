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        Haberler Spor Basketbol TBF Başkan Adayı Efe Aydan'dan HT Spor'a özel açıklamalar! - Basketbol Haberleri

        TBF Başkan Adayı Efe Aydan'dan HT Spor'a özel açıklamalar!

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Adayı Efe Aydan, HT Spor'da 'Kürsü' programının konuğu oldu. Aydan, TBF başkanlık adaylığı, milli takımların son durumu ve Fenerbahçe ile Ergin Ataman arasında yaşanan son kriz hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 15:48 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:48
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        "Milli Takım'ın durumu nedeniyle adayım"
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        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Adayı Efe Aydan, HT Spor'un konuğu oldu. Bahar Özmen'in sunduğu 'Kürsü' programına katılan Aydan, Mehmet Ayan ve Bahar Özmen'e gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

        TBF başkan adaylığında milli takımların son dönemdeki başarısızlığının büyük etken olduğunu dile getiren Efe Aydan, "Milli takımdaki üzücü gidişat aday olmama sebep oldu. Şu anda kadın basketbolu üvey evlat muamelesi görüyor. Kadın basketbolu olimpiyatlarda 4.'lüğü elde etti, 5'inciliği elde etti. Avrupa Şampiyonası'nda 2'nci oldu, 3'üncü oldu vs. İlerleyen yıllarda aşağıya doğru bir düşüş dönemi başladı. Fakat atak yapılması gereken yerde herkes uykuya yatınca şimdi Avrupa Şampiyonası'na gidemez hale geldi kadın basketbolu." ifadelerini kullandı.

        "SÜPER LİG'DE KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN KURULMASINI ARZU EDİYORUM"

        Basketbol Süper Ligi'nde futboldaki gibi Kulüpler Birliği'nin kurulmasını istediğini belirten Aydan, "Erkekler Süper Ligi'nde 4+3 kuralı diye bir kural geldi ve nasıl faydası olacağı konusunda federasyon karar alacaktı. Kulüplerin yabancı oyuncuları artırma isteklerinin biraz Avrupa'ya bağımlı yarışmaların olduğuna bağlıyorum. Bu durumda TBF, 'Türk oyuncu yetişmiyor, kapattım yabancı oyuncu sınırını' falan demeyecek. Öncelikli olarak Süper Lig'le ilgili Kulüpler Birliği'nin kurulmasını arzu ediyorum. Aynı futbolda olduğu gibi. Bunun resmi bir statüsünün olmasını istiyorum. Onu yöneten bir profesyonel yöneticinin bu işin başında olmasını hayal ediyorum. Kesinlikle federasyona bağlı olmasını istemiyorum. Ve orada kulüpler, kendi liglerinde ne olmasını istiyorlarsa, kaç yabancıyla oynamak istiyorlarsa, hangi tarihlerde maçların oynanmasını istiyorlarsa oturup karar almalarını istiyorum." dedi.

        ERGİN ATAMAN AÇIKLAMASI: FENERBAHÇE HAKSIZ DEĞİL

        Efe Aydan, Fenerbahçe ile A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman arasında yaşanan son krizle ilgili olarak ise şunları söyledi:

        "Öncelikli olarak kendi değerlerime sahip çıkmak istiyorum. Ben federasyon başkanı olduktan sonra Ergin Ataman'la tabii ki oturup konuşacağız. Tabii ki yeni yapılanma hikayesinde Ergin Ataman'ın da varlığını kabul etmemiz lazım. Federasyonun bir elemanıdır. Özellikle yaşanan bu son oalydan sonra bu konularda nasıl davranması gerektiğini konuşacağız. Gerçi olay biraz büyütülüyor ama haksız da değiller. Canı acıyor Fenerbahçe'nin. Kaybetmiş maçı. Ondan önce Galatasaray'ın canı acıyordu. Bilet konuları şunlar bunlardan dolayı... Ya arkadaş, yapmayacaksın! Bu davranışlar içerisine girmeyeceksin. Düşüneceksin, 'Ben Türkiye Milli Takımı'nın antrenörüyüm' diyeceksin."

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