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        Haberler Spor Basketbol TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Basketbol Haberleri

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan mesajında "Tüm kadınların, daha huzurlu bir hayat yaşamak adına taşıdıkları isteklerini canıgönülden paylaşıyor, özgür bireyler olmak için verdikleri mücadeleyi destekliyorum" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 14:43 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:43
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        Hidayet Türkoğlu'dan 8 Mart mesajı
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        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinden paylaşılan mesajında, şunları kaydetti:

        "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini destekliyorum. Kadınların hayatta eşit şartlarda var olması, bir ülkenin gelişmesi için en önemli faktörlerden biridir. Potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarabilmeleri, daha adil ve kapsayıcı bir dünya için vazgeçilmezdir. Kadınların spor yapma hakkının savunulması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların her anlamda güçlenmesi açısından önemlidir. Biliyoruz ki sporun hem fiziksel hem de bireysel gelişimlerine sunduğu katkıyla genç kızlarımız, öz güveni yüksek ve rekabetçi bireyler olarak yetişecek, gelecekte de hepimizi gururlandıracaktır."

        "Türk basketbolundaki kadınların kararlılığı ve başarıları, genç kızlara ilham kaynağı olmaya devam etmektedir." diyen Türkoğlu, "Bu başarılar, kadınların toplumda daha güçlü ve etkili bir konuma gelmesine katkı sağlamaktadır. Türk basketboluna oyuncu, antrenör, hakem ve yönetici olarak emek vermiş kadınlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunar, başta annem, eşim ve kızlarım olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı.

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