TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Nesibe Aydın Kulübü'nü ziyaret etti

Ankara’da ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın’ı ziyaret eden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, başkent ekibinin başkanı Mirkan Aydın ve Yönetim Kurulu Danışmanı Melek Aydın ile bir araya geldi.

Görüşmede, kadın basketbolu ve altyapılar ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulunuldu.