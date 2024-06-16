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        Haberler Spor Basketbol TBF Başkanı Türkoğlu, Kurban Bayramı ve Babalar Gününü kutladı - Basketbol Haberleri

        TBF Başkanı Türkoğlu, Kurban Bayramı ve Babalar Gününü kutladı

        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nü kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 10:44 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:44
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        Türkoğlu'ndan bayram mesajı
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        Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Dayanışma ve yardımlaşmanın en üst seviyeye ulaştığı; birlik ve beraberliğimizin güçlendiği mübarek Kurban Bayramı'nı karşılamanın heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar, bizlere her daim ailemiz ve dostlarımızla bir araya gelerek paylaştığımız değerleri hatırlatmaktadır." denildi.

        Türkoğlu, mesajında şunları kaydetti:

        "Kurban Bayramı'nın ilk gününde aynı zamanda Babalar Günü'nü kutlamanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Karşılıksız sevgileri ve fedakarlıklarıyla minnet borcumuzu asla ödeyemeyeceğimiz babalarımızı daima sevgi ve saygıyla hatırlıyoruz. Milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor; başta sevgili babam olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

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