Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı final bileti için karşılaşacak

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "18 Mart'ta yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında gündemde yer alan konular görüşülmüş, basketbol kamuoyu ve ilgili tarafları ilgilendiren aşağıdaki konular karara bağlanmıştır. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, toplantıda gündeminde yer alan TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (ING Basketbol Süper Ligi) müsabakasında Beşiktaş Icrypex takımı tarafından yapılan itirazı görüşmüş, itiraza konu pozisyonun incelenmesi ve Merkez Hakem Kurulunun görüşünün değerlendirilmesi sonucunda yapılan itirazın reddine karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş konuya dair bir açıklama yaptı ve bu kararın kendileri açısından yok hükmünde olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Beşiktaş Icrypex Takımımızın Tofaş ile oynadığı müsabakada yaşanan bariz kural hatası nedeniyle yaptığımız ve basketbol kamuoyunun da hemfikir olduğu haklı itirazımızı reddederek Türk basketbol tarihinde “Kara Perşembe” olarak hatırlanacak skandal bir karara imza atmıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulunun almış olduğu bu haksız ve mesnetsiz karar, bizim için yok hükmündedir.

Bu haksızlık nedeniyle kaybedilecek bir puan Türk basketbolunun geleceği olan çocuklarımızın adalete olan inancının kaybolmasının yanında hiçbir şeydir.

Evrensel hukuk normlarına ve basketbol oyun kuralları ile talimatlara aykırı olarak verilen bu kararın Tahkim Kurulu tarafından bozulacağına inanıyoruz."