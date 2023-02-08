TBF'den depremzedeler için yardım kampanyası

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Türkiye Basketbol Federasyonu 10 ili etkileyen depremler için yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda basketbol federasyonu çalışanları ve gönüllüler aracılığıyla toparlanarak deprem bölgesine tırlar vasıtasıyla gönderiliyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan TBF Başkan Vekili Ömer Onan, çok üzgün olduklarını ve durumun kelimelerle ifade edilemediğini söyledi.

Kendinin de o bölgede büyümüş biri olduğunu dile getiren Onan, "Gelen haberler çok üzücü, herkes perişan durumda. Şimdi ise herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Biz ilk günden itibaren Hidayet (Türkoğlu) başkanın önderliğinde hemen kendi aramızda toparlandık. Nakdi yardımımızı yaptık hem de yardım kampanyası başlattık. Basketbol federasyonuna bağlı tüm kulüplerimize de duyurular yaptık. Çok şükür herkes çok duyarlı şekilde geri dönüş yaptı." ifadelerini kullandı.

Bir tır dolusu yardımın yola çıktığını aktaran Onan, şunları kaydetti:

"İlk etapta burada tüm arkadaşlarımız, federasyon çalışanlarımız paketlemeyi yapıyor, daha sonra bölgelere gönüllüler ve yönetim kurulu üyeleri vasıtasıyla gönderiliyor. Biz gerçekten bu konularda çok çabuk birleşen, birbirine sahip çıkan, 7 bölgede de insan gözetmeden yardıma koşan bir milletiz. Bu, bizim en büyük özelliğimiz. Tabii ki gönül istiyor çok daha dikkatli olalım ki bu felaketleri yaşamayalım. Ona göre davranalım, ona göre binalar yapalım ama en azından şuna inanıyorum, bu ülke büyük bir ülke, o bölgedeki bütün insanlarımızın kayıpları çok fazla ama herkesin yarasını saracak güçtedir. El birliğiyle ne kadar onlara yardım eder, yanlarında olursak o kadar önemli."