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TBF, gerekçeli Beşiktaş kararını açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Tofaş-Beşiktaş Icrypex maçıyla ilgili siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan itirazın reddi konusundaki gerekçeli kararı açıkladı

TBF, gerekçeli Beşiktaş kararını açıkladı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında TOFAŞ Basketbol Takımı ile Beşiktaş Icrypex, Bursa'da karşı karşıya gelmiş, maçın bitimine 3.5 saniye kala hücum eden konuk takım, Ercan Osmani'nin dış atış isabetiyle skoru 88-89'a getirmişti. Ancak sürenin bitmesinin ardından hakemler son pozisyonu yeniden izlemiş ve Osmani'nin yan çizgiye bastığını belirleyerek, basketi iptal edip hücum hakkını Tofaş'a vermişti. Bitime 1 saniye kala da faul hakkı kazanan Tofaş, Semaj Christon'ın bir atışından yararlanarak mücadeleyi 89-86 kazanmıştı.

GEREKÇELİ KARAR

Maçla ilgili Beşiktaş'ın itirazını reddeden Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Mart 2021 tarihinde oynanan Tofaş-Beşiktaş Icrypex müsabakası ile ilgili Beşiktaş Icrypex tarafından yapılan itiraz dün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüş olup aşağıda belirtilen gerekçelerle itirazın reddine karar verilmiştir.

FIBA basketbol (oyun) kuralları ile Türkiye Basketbol Federasyonu kuruluş ve ilgili mevzuatına göre düzenlenen BSL Yönetim Esasları Talimatının itirazın konusuna ilişkin ilgili hükmü aşağıdaki şekildedir:

Madde 32 Anlık Tekrar Sistemi (Instant Replay System-IRS)

34.2. Oyun Saati, 00:00 IRS´den aşağıdaki durumlarda yararlanmak mümkündür.

34.2.1. Bir çeyreğin ya da uzatmanın sonunda oyun saatinde zaman kalmadığında (00:00) yapılan atışta hakemler sadece aşağıdaki durumları belirlemeye yetkilidir.

34.2.2. Oyun saatinde sürenin, top şut atan oyuncunun ellerinden çıkmadan önce sona erip ermediği.

34.2.3. Şut zamanında atıldıysa, başarılı şutun iki ya da üç sayı olup olmadığı.

34.2.4. Şut zamanında atıldıysa, şut atan oyuncunun saha dışı ihlali yapıp yapmadığı.

34.2.5. Top şut atan oyuncunun ellerinden çıkmadan önce bir şut saati olup olmadığı.

34.2.6. Top şut atan oyuncunun ellerinden çıkmadan önce sekiz saniye geri saha ihlali olup olmadığı.

34.2.7. Sahada bulunan bir oyuncuya ya da sahadaki bir oyuncu tarafından yapılan bir faulün kırmızı LED ışığı yanmadan önce çalınıp çalınmadığına.

34.2.8. Hakemler IRS´yi yukarıda belirtilen durumlarda oyun saatine süre (ve ne kadar) eklenmesini belirlemek için kullanabilirler.

İtiraz dilekçesi, hakem raporu ve müsabaka görüntüleri incelendiğinde;

a. Müsabakanın tamamlanmasına 03.3 saniye kala Beşiktaş Icrypex takımından 6 forma numaralı Ercan Osmani´nin topu aldığı ve 3 sayılık atış teşebbüsünde bulunduğu, atışın başarılı olduğu ve oyunu bitiren sesli işaretin çaldığı,

b. Şut tamamlandığı anda oyun saatinin 00:00´ı gösterdiği ve şut pozisyonuna ilişkin tereddüt yaşayan hakemlerin Anlık İzleme Sistemi´nden pozisyonu (şut pozisyonunu) izlemeye (Madde 34.2.1) karar verdiği,

c. Müsabakanın Baş Hakemi´nin raporunda da belirttiği üzere müsabaka hakemlerinin Anlık Tekrar İzleme Sistemi´nden yaptığı izlemede, Beşiktaş Icrypex takımından şutu atan 6 forma numaralı oyuncu Ercan Osmani´nin şuta başlarken "saha dışı ihlali" yapıp yapmadığına baktığı (Madde 34.2.4) ve neticede, oyuncunun kenar çizgiye basarak "saha dışı ihlali" yaptığını tespit ettikleri;

d. Tespit edilen "saha dışı ihlali" nedeniyle atılan sayının geçersiz sayıldığı ve oyun saatinin, Ercan Osmani´nin kenar çizgiye bastığı andaki süreye, yani 02.2 saniyeye ayarlanıp (Madde 34.2.8) topun oyuna sokulması için Tofaş takımına verildiği;

e. İtiraz ve tartışmanın ise, müsabaka hakemlerinin, şut atan oyuncunun saha dışı ihlali yapıp yapmadığına pozisyonu, Anlık Tekrar Sisteminden (IRS) izleyerek karar verip veremeyeceği noktasında toplandığı anlaşılmakla;

Mevzuat hükümleri ve Merkez Hakem Kurulu´nun mütalaası çerçevesinde yapılan nihai değerlendirmede;

(1) Şut tamamlandığı anda oyun saatinin 00:00´ı göstermesi ve şut atan oyuncunun "saha dışı ihlali" yapıp yapmadığı hususunda tereddüt oluşması nedeniyle Anlık Tekrar İzleme Sistemi´nde izleme yapılmasında, izleme sonucunda ihlal tespit edilmesi üzerine sayının geçersiz sayılıp oyun saatinin, ihlalin olduğu andaki (Ercan Osmani´nin çizgiye bastığı andaki) kalan süre olan 02.2 saniyeye ayarlanarak topun oyuna sokulması için Tofaş takımına verilmesinde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı;

(2) Müsabaka hakemlerinin yaptığı uygulamanın BSL Yönetim Esasları Talimatı´nın 34.2. maddesindeki usul ve esasa uygun olduğu anlaşılmakla yapılan itirazın reddine karar verilmiştir."


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