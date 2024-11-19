TBF ile Orman Genel Müdürlüğü, "Her Basket Bir Fidan" projesine imza attı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü arasında "Her Basket Bir Fidan" ağaçlandırma projesi için iş birliği anlaşması imzalandı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey katıldı.

Hidayet Türkoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Sporun birleştirici gücüyle doğa sevgisini aynı hedef doğrultusunda bir araya getiren 'Her Basket Bir Fidan' projesini sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. TBF ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle ülkemizin orman varlığını artırmak ve geleceğe nefes olacak bir miras bırakmak amacıyla bu projeyi başlatıyoruz. 9 ligimizde sezon boyunca atılacak yaklaşık 350 bin sayı, doğayla fidan olarak buluşacak. Projemizin en önemli ilham kaynaklarından biri son yıllarda artan orman yangınlarıyla mücadele ve bu yangınların ardından doğaya kazandırmamız gereken yeşil alanlar oldu." ifadelerini kullandı.

REKLAM Yangınlardan zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Türkoğlu, "Aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu anlamlı projenin fikir babası Ormanspor Kulübümüze, iş birliği yaptığımız Orman Genel Müdürümüz Sayın Bekir Karacabey’e ve projeye katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün bizlere eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise gelecek nesiller adına memnuniyet verici bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek "Orman Genel Müdürlüğü, 1839'dan bu yana ülkemizin orman varlığının artırılması, ormanlarımızın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması için çalışmalarını sürdüren bir kurum. Ülkemiz, yapılan çalışmalar neticesinde orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında dünya 6'ncısı, Avrupa'da da ilk sırada yer alıyor. İklim değişikliğinin en önemli panzehri fidan dikmek. Orman Genel Müdürlüğü olarak her fırsatta fidan dikme gayreti içerisindeyiz. Yaklaşık 500'e yakın sporcumuzla basketbola katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bugün imzalayacağımız protokolle 2019'da başlattığımız 'Geleceğe Nefes' kampanyamıza yeni fidanlarla destek olacağız. Bu anlaşmanın yanı sıra milli maçlarda atılan her basket için 5 fidan dikelim. TBF'ye gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.