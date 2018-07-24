Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama ile Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne katılacak takımlar için resmi başvuru sürecinin tamamlandığı ancak hedeflenen takım sayısına ulaşılamadığı için resmi başvuru sürecinin uzatıldığı açıklandı.

TBF, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Yeşilgiresun Belediye ve durumu netlik kazanmayan İstanbulspor'un ligden çekilmesi olasılığına göre bir ya da iki takımı TBL'ye alacak. Yönergeler gereği herhangi bir ligdeki takım, TBF Yönetim Kurulu'nun kararıyla TBL'ye yükselebilecek.

RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:



"2018–2019 TBL sezonu için kulüplerimizin resmi başvuru süreci tamamlanmıştır. Netice itibarı ile başvuruların 2018 – 2019 TBL sezonu için hedeflenen takım sayısının altında kalması münasebeti ile alt liglerde yer alan kulüpler için resmi ön başvuru süreci başlatılmıştır. Bu doğrultuda; TBL’ye katılmayı hedefleyen kulüplerimizin ekte belirtilen koşulları yerine getirerek istenen evrakları en geç 31 Temmuz 2018 mesai saati bitimine kadar Ligler Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir."

LİGDEN HANGİ TAKIMLAR ÇEKİLDİ?

Gelecek sezon için bazı takımlar oynama hakkını elinde bulundurduğu liglerden çekildi, bazı takımların durumu ise netlik kazanmadı. KBL'de AGÜ, TBL'de İstanbulspor ve TB2L'de üç takımın eksikleri nedeniyle durumlarının bugün netleşmesi bekleniyor. Şu ana kadar ligden çekilmesi kesinleşen takımlar şunlar...



Basketbol Süper Lig: Eskişehir Basketbol

Kadınlar Basketbol Ligi: Yakın Doğu Üniversitesi

Türkiye Basketbol Ligi: Yeşilgiresun Belediyespor

TB2L: Mersin Büyükşehir Belediye, Yüksek Çıta, İnegöl Belediye

TKBL: Adana ASKİ, Edirnespor

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