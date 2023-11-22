TBMM 250 personel alımı yapıyor! İşte başvuru detayları
TBMM'de istihdam edilecek 250 personel alımı duyurusu hakkında araştırmalar başladı. 22-27 Kasım tarihleri arasında başvuruların alınması sonrasında kura çekimi gerçekleştirilecek. Noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek personel alımı hakkında güncel bilgileri sizlerle paylaştık. İşte 2023 TBMM işçi/personel alımı başvuru şartları ve tarihleri...
TBMM personel alımı başvuru ve kura çekimi detaylarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Meclisin personel ihtiyacını karşılamak üzere "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda sürekli işçi statüsünde 250 personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte TBMM personel alımı hakkında merak edilenler...
TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sürekli işçi kadrolarına müracaat etmek isteyen adayların başvuruları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısından bugünden itibaren alınmaya başlanacak, başvuru süreci 27 Kasım'da sona erecek.
Personel alımına ilişkin detaylara Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve TBMM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
TBMM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek.
Kura çekimi 12 Aralık'ta yapılacak, personel alımında mülakat uygulanmayacak.