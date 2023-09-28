26 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakındaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik bankasına dair kanun teklifini meclisimizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek, sonrasında bu projeleri yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." ifadelerini kullandı.

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MECLİS'İN GÜNDEMİNDEKİ KONULAR NELER?

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Cumhurbaşkanımız tarafından Orta Vadeli Program (OVP) açıklanmış oldu. Mali politikalara uygun ihtiyaç duyulacak kanuni çalışmalarda da yine görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız var, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile beraber çalışmalarını yürütüyorlar.

O konuda ihtiyaç duyulacak bir durum olursa ekim ayı içerisinde Meclisimizin gündemine gelecektir. Son halinin verildiği 2024 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi de ekim ayının üçüncü haftasında Meclise gelecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bazı turizm bölgeleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu kanuni düzenlemeler var.