TBMM yasama döneminin başlayacağı tarih netleşti! Meclis ne zaman açılacak?
Mayıs ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından Meclis önemli gündem maddeleri ile mesaiye başladı. yasama dönemini yoğun geçiren Meclis 16 Temmuz'da tatile girdi. TBMM'nin yeni yasama döneminde ekonomik ve sosyal konuların ele alınması bekleniyor. İşte 2023-2024 Meclis açılış tarihi...
TBMM açılış tarihi, Eylül ayına girilmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci dönemin ilk yasama yılı sona erdi ve Meclis 16 Temmuz itibarıyla tatile girdi. Seçim sonrası yoğun gündem maddeleri ile çalışmalara başlayan Meclis'in TBMM'nin yeni döneminde çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM yasama döneminin başlayacağı tarih...
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
TBMM 16 Temmuz 2023 itibariyle tatile girmişti. Meclis 1 Ekim 2023 tarihinde açılacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.