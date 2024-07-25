TBMM Anayasa Komisyonu ile Karma Komisyon tatilde de çalışacak | Son dakika haberleri

TBMM Anayasa Komisyonu ile Karma Komisyon tatilde de çalışacak | Son dakika haberleri

TBMM Anayasa Komisyonu ile Karma Komisyon tatilde de çalışacak Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'un tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı Giriş: 25.07.2024 - 00:55 Güncelleme: 25.07.2024 - 00:55 facebook

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