Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa tarafındaki kule kesonu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla düzenlenen törenle denizle buluşturuldu.

"DÜNYAYA, DOSTA, DÜŞMANA MESAJ VERİYORUZ"



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Dünyaya, dosta, düşmana mesaj veriyoruz. 'Öldük bittik', kıyamet senaryosu yazanlara inat Türkiye, gururla, güvenle nasıl bir kalkınma hamlesi içinde olduğunu herkese gösteriyor." dedi.

Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Keson Temellerinin Yüzdürülmesi Töreni'nde yaptığı konuşmada, köprünün Cumhuriyet'in 100. yılına, 2023 yılına planlandığını ancak projenin 18 Mart 2022'de tamamlanacağını belirtti.

"İstanbul'u aziz milletimizin başkenti yapan Fatih'in gemileri karadan bir gecede Haliç'e indirdiği gibi buradan da biz o tarihi köprünün temelini karadan denize alıyor ve hazırlanan yerlere birkaç ay sonra yerleştiriyoruz." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece, dünyaya, dosta, düşmana mesaj veriyoruz. 'Öldük bittik', kıyamet senaryosu yazanlara inat Türkiye, gururla, güvenle nasıl bir kalkınma hamlesi içinde olduğunu herkese gösteriyor. Köprü yaklaşık 20 milyar lira. Bu köprünün bedeli, dünyada birçok ülkenin yıllık gelirinden daha fazla. Türkiye nereden nereye geldi."

Binali Yıldırım, Çanakkale'ye yapılan köprünün uzunluğunun, bağlantılarıyla beraber 5 kilometreyi bulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Açıklığı 2023, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını temsil ediyor ve şu ana kadar yapılmış köprüler içinde, iki kolon arasındaki mesafesi en uzun olan köprü. Bu bir ilk, ilkler de bize yakışır, Türkiye'ye yakışır. Biz zaten ilkleri yapan bir iktidarız. 2002 yılından itibaren yaptığımız yatırımlar ile devletimize bölgesinde ve dünyada itibarını yükselten bir gururu hep beraber yaşattık. Bölünmüş yollar, demir yolları, hızlı trenler, havalimanları, metrolar, demir limanları, şehir hastaneleri say say bitmez. Bu eserleri ülkemize, insanımıza kazandırdık. Marmara'nın kuzeyiyle güneyini yani Asya kıtasıyla Avrupa kıtasını Yavuz Sultan Selim Köprüsü 1, Osmangazi Köprüsü 2, Avrasya Tüneli 3, Marmaray 4, beşincisi de 1915 Çanakkale Köprüsü. 5 noktada iki kıtayı son 15 yılda birbirine bağladık. Daha önce iki tane vardı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Yani 80 yılda boğazlarda Marmara'da iki tane geçiş, son 15 yılda 5 geçiş. İşte yapılan hizmetin büyüklüğü burada açıkça ortaya çıkıyor."

"ONLAR BİRER NOSTALJİ OLACAK"

"3 yıl sonra inşallah 2022'de 'deniz var, fırtına var, Çanakkale Boğazı'nda arabalı vapur seferleri yapılamıyor' radyo anonslarını işitmeyeceğiz. Onlar birer nostalji olacak." diyen Yıldırım, çünkü Çanakkale Boğazı'nın köprüyle, 4 dakikada geçileceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, İstanbul Boğazı'nın iki katı uzunluğundaki Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştireceğini belirterek, "Köprü tamamlandığında ülkemizin en önemli hizmet, sanayi ve turizm merkezi Trakya ile göz bebeğimiz Batı Anadolu Bölgesi'ndeki ekonomik ve sosyal yaşam çok daha cazip hale gelecektir." dedi.Turhan, "Ayrıca, Avrupa Birliği ülkeleri ve özellikle de Bulgaristan ve Yunanistan merkezli yük hareketleri hızlı bir şekilde Ege, Batı Anadolu ve Batı Akdeniz'e ulaşacak. Köprü sayesinde bölgede ekonomi şahlanacak, sanayi kuruluşları için uzaklar yakın olacak" şeklinde açıklama yaptı

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında, Tekirdağ'a bağlı Malkara ilçesinin güneyinden başlayıp Çanakkale-Gelibolu Yarımadası'na uzanan ve Sütlüce ile Şekerkaya mevkileri arasında Çanakkale Boğazı'nı geçerek Lapseki'ye ulaşan kesimde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi yer alıyor.

Daelim-Limak-SK-Yapı Merkez tarafından oluşturulan Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 88 kilometre yol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki otoyol kesimi ve Çanakkale Boğazı'nı geçecek otoyol köprüsü, yap-işlet-devret yöntemiyle yapılıyor.

Avrupa ve Asya yakalarında köprünün kule ayaklarının oturacağı deniz tabanına, çapları 2,5 metre olan toplam 368 demir kazık çakıldı.

Gelibolu ilçesi Sütlüce köyü sınırları içindeki şantiyede bulunan kuru havuzda yapılan kule keson temellerinin inşaatı da tamamlandı.

Asya Yakası'ndaki kule ayağına ait keson temeli, saat 06.00'da içi su doldurulan kuru havuzdan römorkörler tarafından çekilerek, denizle buluşturuldu.

Genişliği 74 metre, uzunluğu 83,3 metre, yüksekliği 16 metre ve ağırlığı yaklaşık 50 bin ton olan söz konusu kule kesonunun, aynı şantiye içinde bulunan yaklaşık 400 metre mesafedeki ıslak havuza alınması çalışmasının yaklaşık 18 saatte tamamlanması bekleniyor.



