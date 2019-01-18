Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa tarafındaki kule kesonu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla düzenlenen törenle denizle buluşturuldu.
"DÜNYAYA, DOSTA, DÜŞMANA MESAJ VERİYORUZ"
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Dünyaya, dosta, düşmana mesaj veriyoruz. 'Öldük bittik', kıyamet senaryosu yazanlara inat Türkiye, gururla, güvenle nasıl bir kalkınma hamlesi içinde olduğunu herkese gösteriyor." dedi.
Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Keson Temellerinin Yüzdürülmesi Töreni'nde yaptığı konuşmada, köprünün Cumhuriyet'in 100. yılına, 2023 yılına planlandığını ancak projenin 18 Mart 2022'de tamamlanacağını belirtti.
"İstanbul'u aziz milletimizin başkenti yapan Fatih'in gemileri karadan bir gecede Haliç'e indirdiği gibi buradan da biz o tarihi köprünün temelini karadan denize alıyor ve hazırlanan yerlere birkaç ay sonra yerleştiriyoruz." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Böylece, dünyaya, dosta, düşmana mesaj veriyoruz. 'Öldük bittik', kıyamet senaryosu yazanlara inat Türkiye, gururla, güvenle nasıl bir kalkınma hamlesi içinde olduğunu herkese gösteriyor. Köprü yaklaşık 20 milyar lira. Bu köprünün bedeli, dünyada birçok ülkenin yıllık gelirinden daha fazla. Türkiye nereden nereye geldi."
Binali Yıldırım, Çanakkale'ye yapılan köprünün uzunluğunun, bağlantılarıyla beraber 5 kilometreyi bulduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Açıklığı 2023, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını temsil ediyor ve şu ana kadar yapılmış köprüler içinde, iki kolon arasındaki mesafesi en uzun olan köprü. Bu bir ilk, ilkler de bize yakışır, Türkiye'ye yakışır. Biz zaten ilkleri yapan bir iktidarız. 2002 yılından itibaren yaptığımız yatırımlar ile devletimize bölgesinde ve dünyada itibarını yükselten bir gururu hep beraber yaşattık. Bölünmüş yollar, demir yolları, hızlı trenler, havalimanları, metrolar, demir limanları, şehir hastaneleri say say bitmez. Bu eserleri ülkemize, insanımıza kazandırdık. Marmara'nın kuzeyiyle güneyini yani Asya kıtasıyla Avrupa kıtasını Yavuz Sultan Selim Köprüsü 1, Osmangazi Köprüsü 2, Avrasya Tüneli 3, Marmaray 4, beşincisi de 1915 Çanakkale Köprüsü. 5 noktada iki kıtayı son 15 yılda birbirine bağladık. Daha önce iki tane vardı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Yani 80 yılda boğazlarda Marmara'da iki tane geçiş, son 15 yılda 5 geçiş. İşte yapılan hizmetin büyüklüğü burada açıkça ortaya çıkıyor."
"ONLAR BİRER NOSTALJİ OLACAK"
"3 yıl sonra inşallah 2022'de 'deniz var, fırtına var, Çanakkale Boğazı'nda arabalı vapur seferleri yapılamıyor' radyo anonslarını işitmeyeceğiz. Onlar birer nostalji olacak." diyen Yıldırım, çünkü Çanakkale Boğazı'nın köprüyle, 4 dakikada geçileceğini söyledi.
Daelim-Limak-SK-Yapı Merkez tarafından oluşturulan Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 88 kilometre yol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki otoyol kesimi ve Çanakkale Boğazı'nı geçecek otoyol köprüsü, yap-işlet-devret yöntemiyle yapılıyor.
Avrupa ve Asya yakalarında köprünün kule ayaklarının oturacağı deniz tabanına, çapları 2,5 metre olan toplam 368 demir kazık çakıldı.
Gelibolu ilçesi Sütlüce köyü sınırları içindeki şantiyede bulunan kuru havuzda yapılan kule keson temellerinin inşaatı da tamamlandı.
Asya Yakası'ndaki kule ayağına ait keson temeli, saat 06.00'da içi su doldurulan kuru havuzdan römorkörler tarafından çekilerek, denizle buluşturuldu.
Genişliği 74 metre, uzunluğu 83,3 metre, yüksekliği 16 metre ve ağırlığı yaklaşık 50 bin ton olan söz konusu kule kesonunun, aynı şantiye içinde bulunan yaklaşık 400 metre mesafedeki ıslak havuza alınması çalışmasının yaklaşık 18 saatte tamamlanması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.