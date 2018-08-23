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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Döviz kurlarıyla, faizle, ekonomiyle Türkiye'ye hiza vermeye çalışıyorlar ama buradan söylüyorum, hükümetten söylüyorum, hükümetin merkezinden söylüyorum, yine başaramayacaksınız. Bu hükümete tehdit, bu millete gözdağı sökmez" ifadelerini kullandı.

23.08.2018 - 22:34 | Güncelleme: AA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Refahiye ilçesindeki meydanda Refahiye Kültür ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen 17. Geleneksel Bal Festivali'nde yaptığı konuşmada, Erzincanlılar gibi her bayramda sılayı rahim yapmak üzere memleketlerine geldiklerini söyledi.

Bayramlarda hemşehrileriyle kucaklaştıklarını ve hasret giderdiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Dünyanın neresine giderse gitsinler, ne işle uğraşırlarsa uğraşsınlar ama her zaman vücutları orada ama ruhları, akılları memleketindedir. Memleket, bayrak, millet sevdası budur, hükümet Türkiye'nin teminatıdır. 15 Temmuz'da alçaklara hakettiği dersi veren, siz değil misiniz? O gece her biriniz, birer kahraman oldunuz. Liderimiz, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan sizleri davet etti, meydanlara indiniz. Sizin evladınız o gece Türkiye Cumhuriyetinin seçilmiş hükümetinin başbakanı olarak 'bu alçaklara geçit vermeyeceğiz, milletle beraber olacağız, bu FETÖ belasına, bu alçaklara hakettiği dersi vereceğiz' dedim. Sizler o gün meydanlardaydınız, ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi, demokrasimizi kurtardık."

"YENİLGİDEN DERS ALMAMIŞLAR"

Yıldırım, 15 Temmuz gecesi şehitler verdiklerini ancak bayrağı teslim etmediklerini belirterek, o gece gaziler de verdiklerini ama ülkeyi hainlere teslim etmediklerini dile getirdi. "Kökleri dışarıda olan bu alçaklar o günkü yenilgiden belli ki ders almamışlar." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"İşte şimdi siz onun üzerine bu darbeden sonra bir daha bu ülkede darbeler olmasın diye anayasa değişikliğine 16 Nisan'da 'evet' dediniz. Arkasında da 24 Haziran'da da yeni sisteme 'evet' dediniz. Yeni sistemde başkanlık sisteminin Türkiye'de uygulamasını başlattınız. İçeride ve dışarıda şer odaklarıyla işbirliği yapan hain mihraklar, bu sefer yeni bir yöntemle harekete geçtiler, ülkemizin ekonomisini hedef aldılar. Döviz kurlarıyla, faizle, ekonomiyle Türkiye'ye hiza vermeye çalışıyorlar ama buradan söylüyorum, hükümetten söylüyorum, hükümetin merkezinden söylüyorum, yine başaramayacaksınız. Bu hükümete tehdit, bu millete gözdağı sökmez."

"TERÖR BİTME NOKTASINA GELMİŞTİR" 

Milletin, Çanakkale'de aslanlar gibi mücadele ettiğini hatırlatan Yıldırım, milletin Sakarya'da, Kurtuluş Savaşı'nda büyük onur mücadelesi verdiğine vurgu yaptı. Böyle millet olduğu sürece hiçbir şer kuvvetin ülkeye zarar veremeyeceğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Görevi aldığım 22 Mayıs 2016'da bir şey söyledim. 'Milletimizin için rahat olsun, bu ülkenin başına 40 yıldır bela olan terörü mutlaka bitireceğiz ve bu alçaklara bir daha bu ülkeye zarar vermeyeceği şekilde hakettiği cezayı vereceğiz' dedim. Elhamdülillah gönül rahatlığıyla söylüyorum ki, terör artık bu topraklarda bitme noktasına gelmiştir. Güvenlik güçlerimizin, askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucularımızın üstün gayreti ve başarısıyla elhamdülillah artık terör bu ülkenin korkulu rüyası olmaktan çıkmıştır. Erzincan Türkiye'nin en güvenli şehri haline gelmiştir, Erzincan'a da bu yakışır. 24 ayar, 24 plakalı, iklimi sert insanı mert Erzincanlılara bu yakışır, sizlerle gurur duyuyorum değerli hemşehrilerim."

"HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ" 

Yıldırım, önlerinde çok önemli hedeflerin olduğunu ifade ederek, "Şartlar ne olursa olsun, içeride ve dışarıda ülkeye karşı ne planlar yapılırsa yapılsın asla şunu aklınızdan çıkarmayın. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozmayacağız, daim olacağız, bir, beraber, iri, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Yarınımız, bu günümüzden daha güzel olacak hiç endişe etmeyin. Moralinizi bozmaya çalışanlara asla fırsat vermeyelim çünkü artık yeni sistemde bir yandan gazi meclisimiz, ülkemizin ihtiyacı olan yasaları birer birer çıkaracak, bir yandan da sizlerin doğrudan seçtiği cumhurbaşkanımız ve kabinesi de memleketin, milletin ihtiyacı olan bütün hizmetleri en güzel şekilde yapacaklar. Zaman daha etkin kullanılacak, bürokrasi dahada azalacak ve ülkemizin 2023 hedefleri, muasır medeniyetlere giden yolda emin adamlarla gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Geçen 16 yılda hem Türkiye'ye hem doğup büyüdüğü topraklara çok güzel hizmetler yaptıklarını anımsatarak, yolları bölerek hayatları, milleti, gönülleri birleştirdiklerini vurguladı.

"DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR" 

"Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz" diyen Yıldırım, "Hava yolunu halkın yolu yaptık. Hızlı tren hayalini gerçeğe döndürdük. İnternet, iletişim otobanlarıyla Türkiye'yi baştan başa donattık. Yapacak daha çok işimiz var, gidecek daha çok yolumuz var ama hiç endişemiz yok çünkü arkamızda 81 milyonun duası ve desteği var. Sizin desteğiniz olduğu sürece aşamayacağız hiçbir zorluk yok." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olması dileklerinde bulundu. Festivalde, "bal yarışması"nda dereceye girenlere ödüllerini takdim eden Yıldırım'a bal üreticileri de üzerinde "TBMM" yazan kavanozdaki balı hediye etti.

Festivale, Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, AK Parti İstanbul milletvekili Osman Boyraz ve çok sayıda davetli katıldı.

 

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