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        Haberler Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş, Batı Trakya Türk toplumu lideri Sadık Ahmeti andı

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Batı Trakya Türk toplumu lideri Sadık Ahmeti andı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 29. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 18:16 Güncelleme: 24.07.2024 - 18:16
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        Kurtulmuş, Sadık Ahmet'i andı
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        Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

        "Batı Trakya Türkleri davasının yılmaz savunucusu Dr. Sadık Ahmet’i vefatının seneidevriyesinde rahmetle anıyorum. Onun cesur duruşu ve mirası, gelecek nesillere her daim ilham kaynağı olacak ve gönüllerimizde yaşamaya devam edecektir. Ruhu şad olsun."

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Numan Kurtulmuş
        #Sadık ahmet
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