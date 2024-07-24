TBMM Başkanı Kurtulmuş, Batı Trakya Türk toplumu lideri Sadık Ahmeti andı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Batı Trakya Türkleri davasının yılmaz savunucusu Dr. Sadık Ahmet’i vefatının seneidevriyesinde rahmetle anıyorum. Onun cesur duruşu ve mirası, gelecek nesillere her daim ilham kaynağı olacak ve gönüllerimizde yaşamaya devam edecektir. Ruhu şad olsun."

Batı Trakya Türkleri davasının yılmaz savunucusu, Dr. Sadık Ahmet’i vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum.



Onun cesur duruşu ve mirası, gelecek nesillere her daim ilham kaynağı olacak ve gönüllerimizde yaşamaya devam edecektir.



Ruhu şâd olsun. pic.twitter.com/tsJohHp3DT — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) July 24, 2024

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir