TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'e gidecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek´e gidecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 2-3 Kasım tarihlerinde Bosna Hersek´in başkenti Saraybosna´da, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi´nin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
Kurtulmuş, Bosna Hersek Temsilciler Meclisini ziyaret edecek.
İkili görüşmeler gerçekleştirecek olan Kurtulmuş, EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığındaki askerlerle bir araya gelecek.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.