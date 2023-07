TBMM Başkanı Kurtulmuş: Cumhuriyetin ikinci asrı güçlü ve büyük Türkiye'nin asrı olacak

Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Kurtulmuş, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile görüştü.

Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, 8-10 Temmuz tarihleri arasında çeşitli şehirlerde yaşanan sel ve heyelan felaketi dolayısıyla "Geçmiş olsun." dileklerini iletti.

Türkiye'nin çeşitli afetlerle karşı karşıya kalabilen bir coğrafyada yer aldığını dile getiren Kurtulmuş, Karadeniz Bölgesinde sel ve heyelan nedeniyle her yıl benzer sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Kurtulmuş, kendilerinin üzerine düşenin felaketler gelmeden tedbir almak olduğunun altını çizerek, afetlerin meydana geldiğinde ise insan yapımı hataların ortadan kaldırılmasını temin etmek olduğunu vurguladı.

Kamu olarak bununla ilgili hep beraber tüm kurum ve kuruluşlarla bu çalışmaları gerçekleştireceklerini ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örnek olsun diye söylüyorum, Ordu dereleriyle bilinen ilimiz, neredeyse derelerin hepsinin üstü örtülmüş, yani siz istediğiniz kadar üstünü örtün, istediğiniz kadar üstüne binalar yapın, yağmur yağdığı zaman hele hele haddinden fazla yağdığı zaman bir yolunu buluyor ve akacağı mecra içerisinde önüne ne varsa katıp götürüyor. Dolayısıyla bunları defalarca yaşadığımız, aynı senaryoları tekrar tekrar görmemek için tedbir almamız, boşaltılması gereken yerlerin boşaltılmasını temin etmemiz gerekir diye düşünüyorum."

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin önünde yeni hedefleri olan bir ülke olduğunu dile getirerek, "Allah'ın izniyle Cumhuriyetin ikinci asrı güçlü ve büyük Türkiye'nin asrı olacaktır. Dünyada her yerde sözü geçen, sözü güçlü ve gücü tesirli olan bir Türkiye Yüzyılı olacaktır. Her alanda, ekonomiden dış politikaya kadar, sanayiden turizme kadar, eğitime kadar her alanda Türkiye adından söz ettiren ve örnek alınan bir ülke olacaktır." diye konuştu.

Bunun için 85 milyon hep beraber gayretle, safları sıklaştırarak, hedefleri ortak bir şekilde gerçekleştirerek yola devam edeceklerini aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bizim gibi büyük idealleri olan milletlere iki günü eşit olmak yakışmaz. Her günümüz bir öncekinden daha ileride olacak ve böylece Allah'ın izniyle Türkiye, çok kısa bir süre içerisinde nasıl bir asır içerisinde koskoca cihan devleti Osmanlının yıkıntılarından ayağa kalkmayı başardıysa, Allah'ın izniyle de ikinci asrımızda çok daha ileriyle gideceğiz. Türkiye Yüzyılı dediğimiz hedef hepimizin ortak hedefi olarak yani Türkiye'nin adından söz edilen bir Türkiye Yüzyılını gerçekleştireceğiz."

Kurtulmuş, bunun ilk yolunun da tek tek şehirlerin güçlü olmasından geçtiğini vurgulayarak, "Güçlü ve büyük Türkiye bütünüyle 81 ilinin tamamıyla kalkınmış olan, tamamında gelişmenin bütün unsurlarının gerçekleştiği bir Türkiye'dir. Bunun için Ordu iyi bir seviyededir ama yetmez, Ordu ilinin de Türkiye'nin küresel rekabetteki büyük yarışında çok önde olması lazım." ifadelerini kullandı.

El ele vererek daha güçlü bir şehir oluşturacaklarını aktaran Kurtulmuş, bunun için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Numan Kurtulmuş, sel nedeniyle iş yerleri zarar gören esnafı da ziyaret ettikten sonra Ordu Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.