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        Haberler Dünya Diplomasi TBMM Başkanı Kurtulmuş Güney Kıbrıs'taki camiye yönelik saldırıya sert tepki gösterdi - Güncel haberler

        TBMM Başkanı Kurtulmuş Güney Kıbrıs'taki camiye yönelik saldırıya sert tepki gösterdi

        Güney Kıbrıs'ın Limasol şehrindeki İbrahimağa Köprülü Cami'sine yönelik saldırıya sert tepki gösteren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ada'daki sükûnet ortamına zarar verecek menfur girişimlerin tekrarlanma ihtimaline karşı gerekli önlemleri almalarını hassasiyetle bekliyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 20:54 Güncelleme: 27.08.2023 - 21:17
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        Camiye yönelik saldırıya sert tepki
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        Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        Kurtulmuş, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Kıbrıs'ın Limasol kentindeki tarihi İbrahimağa Köprülü Camii'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İnanç özgürlüğünü, mabetlerin kutsallığını ve en önemlisi barışı hedef alan bu saldırı karşısında Rum makamlarından hukuki sorumluluklarını yerine getirmelerini ve Ada'daki sükûnet ortamına zarar verecek menfur girişimlerin tekrarlanma ihtimaline karşı gerekli önlemleri almalarını hassasiyetle bekliyoruz. Bu vesileyle Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, daima yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.

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        #Numan Kurtulmuş
        #İbrahimağa Köprülü Camii
        #haberler
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