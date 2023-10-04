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        Haberler Gündem Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti lideri Akşener ile görüştü

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti lideri Akşener ile görüştü

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği ve Meclis İç Tüzüğü değişikliği için İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:52
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        Kurtulmuş, Akşener ile görüştü
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, makamında İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve beraberindeki heyeti kabul etti.

        Akşener'e İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Ankara Milletvekili Koray Aydın ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk eşlik etti.

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