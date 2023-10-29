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        Haberler Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Aziz milletimizin, tam bağımsız Türkiye'nin inşası ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması doğrultusunda gösterdiği inancı ve çabayı, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılıyla taçlandırma gayreti içindeyiz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 29.10.2023 - 09:45
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Cumhuriyet'in banisi ve TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün isimsiz kahramanları saygıyla ve minnetle yad ettiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

        "Emperyalist işgal ordularına karşı bağımsızlık mücadelesi veren, İstiklal Harbi'mizi zaferle taçlandıran milli iradenin temsilcisi Büyük Millet Meclisimizde çalışmış tüm milletvekillerimize de şükranlarımı sunuyorum. Anadolu kıtasına adım attığımız günden itibaren daima ileriye gitmek, yüksek hedeflere ulaşmak ve yeniden büyük Türkiye'yi kurabilmek için tarihimizden, medeniyetimizden, değerlerimizden, kültürümüzden, köklerimizden ve 100 yıllık Cumhuriyet'imizden aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz.

        Aziz milletimizin, tam bağımsız Türkiye'nin inşası ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması doğrultusunda gösterdiği inancı ve çabayı, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılıyla taçlandırma gayreti içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda çok büyük mesafeler katederek geldiğimiz bu noktada hakkın, iyinin ve güzelin hakim olması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Nice 100 yıllara."

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