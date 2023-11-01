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        Haberler Dünya TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Asamble üyelerine "Gazze mektubu"

        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Asamble üyelerine Gazze mektubu

        Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Başkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Asamble üyesi ülkelerin parlamento başkanlarına bir mektup göndererek, Filistinlilere yaşatılan korkunç acılardan duyduğu derin rahatsızlığı bildirdi, Orta Doğu'da barış ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülmesi için ortak siyasi sorumluluğun yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 17:17 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:17
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Gazze mektubu
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        Kurtulmuş, APA üyesi ülkelerin parlamentolarına gönderdiği mektubunda, bölgede son zamanlarda şiddetlenen çatışmalardan, yaşanan çok sayıdaki sivil kayıplarından ve Filistinlilere yaşatılan korkunç acılardan derin rahatsızlık duyduğunu, uluslararası hukukun bariz ihlali ve uluslararası toplumun eylemsizliğini esefle karşıladığı belirtti.

        Gazze Şeridi'nde her geçen gün kötüleşen insani durum karşısında son derece endişeli olduğunu ifade eden Kurtulmuş, APA Başkanı sıfatıyla bildirmek istediği konulara ilişkin şunları kaydetti:

        "Kim tarafından ve ne amaçla olursa olsun sivillere yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınıyorum. Siviller arasında, birinin diğerine üstünlüğüne dayalı ırkçı bir düşünceyle hiyerarşik bir ayrımcılık yaratılmasını da aynı şekilde kınıyor ve kati surette reddediyorum. Filistinliler hakları ve onurları açısından aynı şekilde korunmayı ve saygıyı hak ediyorlar. Hiçbir şey İsrail'in insanlığa karşı suça varan barbar saldırılarını haklı gösteremez."

        Çaresiz sivillerin tıbbi tedavi ve barınmak için kaldıkları hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını, camileri ve kiliseleri hedef alan saldırılarla Gazze'deki durumun halihazırda endişe verici bir vahşet düzeyine ulaştığını vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

        "İsrail'in askeri saldırganlığı ağır bombardımanlar ve karadan işgal ile yoğunlaşırken, Gazze'de yaşayan ve yarısını çocukların oluşturduğu iki milyondan fazla insan, elektriksiz, gıdasız, susuz ve hayatta kalmak için gerekli diğer temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde, tam bir kuşatma ve tecrit altında çaresiz bir durumda bırakılmıştır.

        Uluslararası hukuk hiçbir kafa karışıklığına yer bırakmayacak şekilde açıktır. Sivillerin hayatını tehlikeye atan topyekun kuşatma uygulanması, sivillerin hayatta kalmaları için gerekli olan temel ihtiyaç maddelerinden mahrum bırakılması, toplu cezalandırma eylemleri, sivillere, sivil unsurlar ve altyapıya yönelik doğrudan veya ayrım gözetmeyen saldırıların yanı sıra sivil nüfusun zorla yerinden edilmesi yasaktır. Bu tür ağır ihlallerin derhal durdurulması çağrısında bulunuyorum."

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