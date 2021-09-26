TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki Parlamento heyeti, Nur-Sultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı’nda, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Meclis Başkan Yardımcısı Pavel KAZANTSEV, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Maliye ve Bütçe Komisyonu Başkanı Marat KUSAİNOV, Nur-Sultan Büyükelçisi Ufuk EKİCİ, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal SAPARBEKULİ, ve Nur-Sultan Vali Yardımcısı Ashat ORALOV tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Şentop’un beraberindeki heyette AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kazakistan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş yer aldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, İŞ İNSANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki Parlamento heyeti, ilk olarak Nur-Sultan’da Türk İş İnsanlarıyla görüştü.



Şentop, iş insanlarıyla görüşmesinde öncelikle, parlamenter diplomasiye ilişkin son temasları hakkında bilgi verdi.

Pandemi nedeniyle Online yapılan toplantılara dikkat çeken Şentop, siyasi içerikli toplantıların yüzyüze yapılmasında büyük fayda olduğunu belirtti.

Kazakistan ziyaretinin hem ikili resmi görüşmelerde bulunmak, hem de TÜRKPA 10. Genel Kurulu’na katılma amacıyla gerçekleştiğini kaydetti. Şentop, TÜRKPA genel kurulunun kendi önersiyle Türkistan’da toplandığını ifade ederek şunları söyledi:

"İLİŞKİLER ÇOK İYİ DÜZEYDE"

“Yarın görüşmelerimiz olacak. Meclis Başkanı, Senato Başkanı, Cumhurbakanı ve Sayın Nazarbayev ile görüşmelerimiz olacak. Ondan sonra da ikinci safhası, Türkistan’da yapılcak olan TÜRKPA 10. Genel Kurul toplantısı için Türkistan’da olacağız. Aslında bu toplantı 2020 yılında yapılmalıydı. Online olarak da yapılmadı. Online Yapılmamasının sebebi fiziken Türkistan’ı görerek yapma arzumuzdu. Türkistan’da yapılması konusunu fikir olarak ortaya atan benim. 2019’daki görüşmelerimizde, dönem başkanlığı konusu belli, Azerbaycan’dan Kazakistan’a geçecek. Türkistan’la ilgili de yoğun bir takım fikirler, projeler vardı. Cumhurbaşkanı ve Nazarbayev ifade etti. Türkistan’a verdikleri önemi. Bunun üzerine ben de ‘madem bu toplantıyı yapacağız. Hem de biraz daha sıcak olur nispeten diye Türkistan’da yapalım’ demiştim. Böylece Türkistan’ın tanıtılması açısından da önemli iş olur, önemli bir faaliyet olur, birden fazla faydası olur diye bunu çok iyi karşıladılar. Biz de Türkistan’daki toplantı olacağı için Online olmasın diye iki sene uzamış oldu. Ama güzel oldu.”



TBMM Başkanı Şentop, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğuna vurgu yaparak, “Her zaman bunu ifade ediyoruz. Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan ettiği ilk gün Türkiye bağımsızlığını tanıdı. Tanıyan ilk ülkedir. Yine diplomatik ilişkileri ilk kuran ülkedir. O günden bu güne kadar da Kazakistan’la dostluk kardeşlik içinde ilişkilerimizi sürdüroyoruz her alanda” dedi.

“15 TEMMUZ SONRASI İLK DESTEK”

Kazakistan’ın Türkiye’ye her zaman desteğini gördüklerini ifade eden Şentop, “Türkiye’nin tezlerine yaklaşımı bakımından da her zaman desteğini gördük. 15 Temmuz 2016’daki hain FETÖ terör örgütünün yapmış olduğu darbe teşebbüsü akabinde Türkiyeyi ilk ziyaret eden, seçilmiş iktidarı ve anayasal düzene desteği ifade eden Sayın Nazarbayev’di. O zaman Cumhurbaşkanıydı, TürkiyeDyi ziyaret etmişti. Bu şekilde her sorunlu, sıkıntılı zamanında Türkiye’nin yanında yer aldı. Biz de Kazakistan’a desteğimizi her an ifade ediyoruz. İlişkilerimizi sadece iki ülke arasındaki ilişkiler olarak değil, uluslar arası platformalrda da birlikte hakreket etme dile getiriyoruz. Bir ok sorunla ilgili birbirine yakın görüşlere sahibiz” diye konuştu.

Şentop, Türkiye ile Kazakistan’ın ekonomik anlamda da ilişkilerinin güçlü temellere sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi.

“Birçok platformda beraberiz. Burada birçok sorunla ilgili birbirine yakın görüşlere sahibiz. Bu salgın döneminde geçtiğimiz 2020 yılında ticaret hacmimizde bir azalma yok. 2021’n yedinci ayı itibarıyla 2020,18 ve 19’a göre yüzde 50 civarında bir artışımız var ki daha buna ilave 5 ay eklenmiş değil Cumhurbaşkanımız ve cumhurbaşkanlarımızın ortaya koymuş oldukları 10 milyar dolar hedefine bu şekilde bu tarzda hareket edersek hızlıca tabi sizlerin katkıları çok önemli. 2 milyar dolarlar seviyesinde 7 ayda 3 milyar doların üzerine çıkıyor.

Potansiyel olarak bakarsak çok önemli imkanlar var. Özellikle Kazakistan stratejik olarak çok önemli bir noktada bulunuyor. Bilhassa Çin’in Kuşak ve Yol projesi çerçevesinde Orta ve Uzak Asya’nın ekonomik imkanlarını Avrupa’ya taşıyacak bütün ulaşım aksıları Kazakistan’la bağlantılı olarak geçiyor. Türkiye’de bu konuda en kısa ve en hızlı geçiş güzergahları üzerinde.”

Özellikle Hazar sonrasında karayolu, demiryoluyla Kars’a bağlanan Bakü-Tiflis-Kars hatları üzerinden Avrupa’ya ulaşmanın en kısa ve maliyeti en düşük yolun Türkiye üzerinden geçtiğini kaydeden Şentop, “Dolayısıyla Kazakistan Türkiye ve Türki Cumhuriyetleri çerçevesinde çok daha geniş bir ekonomik potansiyeli Avrupa ile Batı ile Uzak Asya, Orta Asya arasında sağlayacak güzergahlar büyük istikbale dair olarak bize büyük ümitler veriyor. Bu anlamda ekonomik ilişkilerimizin gelişeceğini düşünyoruz hem de farlı alanlarda çeşitlendirebileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, İş insanlarının da ekonomik ilişkilere katkısına dikkat çekerek, “Siz de bu anlamda bu ilişkilerimize büyük katkı sağlayan insanlarsınız. Bu sebeple sizlerle daima beraberiz. Karşılaşmış olduğunuz sorunların çözümü noktasında da her zaman gerek hükümetimiz, gerekse bizlerin yapacağı bir şey olduğu takdirde devreye girmeye hazırız.” diye konuştu.