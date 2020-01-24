TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu'da temaslarda bulundu - TEKİRDAĞ
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Çorlu Havalimanı'nda karşılanması- Şentop'un cuma namazı için Süleymaniye Camisi'ne gelişi- Namaz sonrası vatandaşlarla selamlaşması- Şentop'un Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u makamında ziyaret etmesi- Esnaf ziyaretinden görüntüler
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı.Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u makamında ziyaret eden Şentop esnaf ziyaretinde bulundu.Şentop'un Çorlu programına, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ve AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş da katıldı.
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