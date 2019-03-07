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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk yurtdışı ziyaretlerini gerçekleştirdi

TBMM Mustafa Şentop, ilk yurtdışı ziyaretlerini, 5-6 Mart 2019 tarihlerinde gelenek olduğu üzere Azerbaycan ve KKTC'ye gerçekleştirdi

Giriş: 07.03.2019 - 01:56 | Güncelleme:
İHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ilk yurtdışı ziyaretlerini, 5-6 Mart 2019 tarihlerinde gelenek olduğu üzere Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdi. 

Ziyaretlerde kendisine TBMM Başkanvekili Levent Gök, Katip Üye İshak Gazel, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’ndan müteşekkil bir heyet eşlik etti.

Meclis Başkanı Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Görüşmelerde Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yaşanan tıkanıklıklar ve ileriki dönemlerde atılacak adımlara ilişkin istişareler gerçekleştirilerek Cumhuriyet Meclisinin uluslararası parlamenter örgütlerin çalışmalarına etkin katılımı hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Şentop ve beraberindeki heyet Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabirleri ile Boğaz Şehitliği’ne de çelenk bıraktı. Heyet ayrıca Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Türk askerleri ile bir araya geldi.



Azerbaycan ziyareti vesilesiyle Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclis Başkanı Oktay Esadov ve Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Azerbaycan ziyareti kapsamında görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konular ele alındığı belirtilerek “Bir millet iki devlet anlayışı içerisinde ele alınmış ve özellikle parlamenter diplomasi kapsamında uluslararası örgütler bünyesinde yürütülecek faaliyetlere ilişkin istişarelerde bulunulmuştur” denildi.

Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) Bakü’de bulunan sekretaryasını da ziyaret ederek TÜRKPA’nın faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra heyet, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in anıt mezarı ve Bakü Türk Şehitliği’ni ziyaret ederek çelenk bıraktı.

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