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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ilk yurtdışı ziyaretlerini, 5-6 Mart 2019 tarihlerinde gelenek olduğu üzere Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdi.
Ziyaretlerde kendisine TBMM Başkanvekili Levent Gök, Katip Üye İshak Gazel, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’ndan müteşekkil bir heyet eşlik etti.
Meclis Başkanı Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Görüşmelerde Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yaşanan tıkanıklıklar ve ileriki dönemlerde atılacak adımlara ilişkin istişareler gerçekleştirilerek Cumhuriyet Meclisinin uluslararası parlamenter örgütlerin çalışmalarına etkin katılımı hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Şentop ve beraberindeki heyet Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabirleri ile Boğaz Şehitliği’ne de çelenk bıraktı. Heyet ayrıca Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Türk askerleri ile bir araya geldi.
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