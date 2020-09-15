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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İngiltere Büyükelçisi Chilcott ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti

Mustafa Şentop-Chilcott
AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti.

Şentop'un makamında nezaket ziyareti kapsamında gerçekleşen kabulde, iki ülkenin parlamento, ekonomi ve ticari ilişkileri ele alındı. Mustafa Şentop, Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle'u Türkiye'ye davet etti.

Kabulde iki ülkenin parlamentoları, dostluk grupları arasındaki ilişkilerin, temasların artırılması gerektiği dile getirildi.

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