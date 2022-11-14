TBMM Başkanı Mustafa Şentop KKTC'ye geldi 0:00 / 0:00

AA

Mustafa Şentop ve beraberindeki Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'tan oluşan TBMM heyetini taşıyan özel uçak, Lefkoşa Ercan Havalimanı'na indi.

AA'nın haberine göre, Şentop'u burada KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Havalimanında bir süre KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile sohbet eden Şentop, daha sonra Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Giden Yol Belgeseli Lansman Özel Gösterimi Programı'na katıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.