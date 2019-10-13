Şentop görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye için taşıdığı öneme vurgu yaparak, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin yürüttüğü askeri operasyona değindi.

Meclis Başkanı Şentop, ülkemiz hemen sınırın yanı başında bir terör yapılanmasına müsaade etmesinin mümkün olmadığını belirterek, operasyona yönelik eleştirileri üzüntü ile karşıladığını belirtti.

Şentop “Biz Türkiye’nin terör ile mücadelesinde ve Barış Pınarı Harekatı ile yürüttüğü operasyonda KKTC’nin desteğini de yanımızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise Türkiye’nin desteği ile bugünlere geldiklerini belirterek, “Türkiye’nin yaşadığı her sıkıntı KKTC’yi de etkiliyor. Bu nedenle Türkiye’nin hassasiyetlerine karşı duyarlıyız” ifadelerini kullandı.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop Cezayir Ulusal Meclisi Başkanı Süleyman Şenin ve beraberindeki heyet ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetlerarası görüşmede ikili ilişkiler değerlendirilirken Suriye’de devam eden operasyona atıf yapan Şentop, Türkiye’nin terörle mücadeleden taviz vermeyeceğini tekrarladı.